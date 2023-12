A- A+

Empréstimo Sport comunica empréstimo de Chico ao Novorizontino e extensão do vínculo com o zagueiro até 2025 O jogador formado nas categorias de base leonina vai defender o clube do interior paulista na próxima temporada

O Sport comunicou, através comitê gestor de futebol, o empréstimo do zagueiro Chico para o Novorizontino até o final de 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13).

O comitê gestor de futebol anuncia a extensão contratual de Chico, que agora tem vínculo com o Clube até 2025. Ao mesmo tempo, comunica o empréstimo do zagueiro ao Novorizontino até o término de 2024.



O Leão também informou que o contrato com o defensor de 25 anos foi estendido até o fim de 2025.

Chico é formado na base do Leão, onde deu os primeiros ainda no futsal do clube. Ele integra o profissional desde 2019, onde conquistou dois títulos estaduais (2019 e 2023), com 92 partidas disputadas.

Chico terminou o ano de 2023 como titular após a lesão de Sabino. Ao total, ele participou de 22 duas partidas somando todas as competições.

Destino do jogador rubro-negro no próximo ano, o Novorizontino terminou a Série B na quinta posição, duas a frente do Sport, e quase conquistou o acesso.

