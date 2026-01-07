A- A+

FUTEBOL Sport comunica saída de Christian Rivera e cita economia de R$ 31 milhões com rescisão de contrato Volante colombiano tem time mexicano como próximo destino

O Sport anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira (7), a saída do volante Christian Rivera. O contrato do colombiano com o Leão estava previsto para durar até o fim de 2028.

De acordo com nota oficial, o clube economizará cerca de R$ 31 milhões com a saída do jogador.

O valor, segundo o Sport, considera, de forma conjunta, os débitos vencidos, o custo projetado do contrato até o término de sua vigência e os valores relacionados à aquisição do jogador junto ao Club Tijuana, do México, ex-clube do volante.

Rivera agora vai jogar no Pachuca do México, que assumiu o pagamento de 2,8 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões, que o Sport teria de quitar com o Tijuana pela compra dos direitos econômicos do jogador.

Durante o ano de 2025, Rivera deu uma única assistência e jogou em 45 partidas, sendo titular na maior parte da temporada. O volante foi campeão estadual como um dos grandes destaques da equipe e manteve sequência na primeira divisão, porém perdeu rendimento ao longo da campanha, resultando no rebaixamento do clube.

Na nota divulgada, o Sport agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso em sua carreira profissional.

