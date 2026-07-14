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Futebol Sport comunica rescisão contratual de Zé Marcos Jogador já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro

O Sport comunicou nesta terça-feira (14) a rescisão contratual do volante Zé Marcos. De acordo com o clube, o jogador já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro.

“Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante sua passagem pelo clube e desejamos muito sucesso nos próximos desafios de sua carreira”, publicou o Sport.

Ao todo, Zé Marcos disputou 20 jogos pelo Sport em 2026, sendo 13 pela Série B do Campeonato Brasileiro. dois pela Copa do Brasil e cinco pela Copa do Nordeste.

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