Futebol Sport comunica saída do executivo André Figueiredo Demissão acontece em meio ao momento conturbado do Leão na Série A, ocupando a lanterna do campeonato

O Sport comunicou oficialmente, nesta segunda-feira (12), a saída do diretor executivo André Figueiredo. O desligamento ocorreu, de acordo com o clube, “em comum acordo entre as partes, após uma avaliação conjunta sobre o momento e os rumos do departamento de futebol”.

“O clube agradece a André Figueiredo pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados ao longo do período em que esteve à frente do cargo, desejando-lhe sucesso em seus próximos desafios profissionais”, publicou o Sport.

A saída de André, que estava no clube desde fevereiro do ano passado, ocorre em meio ao momento conturbado do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão é o lanterna da competição, com apenas dois pontos, com seis derrotas e dois empates.

