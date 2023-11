A- A+

O Sport anunciou oficialmente nesta segunda (20) a saída do lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador estava sem entrar em campo desde julho após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 360 dias por conta da investigação envolvendo manipulação de jogos no futebol brasileiro.

Desde que saiu a punição ao atleta, o Sport optou por não rescindir o contrato com Carius, diferente do que foi feito por outros clubes que tiveram jogadores investigados. O Leão manteve o lateral no elenco mesmo com a impossibilidade de utilizá-lo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Entenda

Em julgamento realizado no dia 28 de setembro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu de 540 dias para 360 dias e de R$ 50 mil para R$ 40 mil o valor da multa para o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, punido por participação em esquema de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro em 2022.

Cariús recebeu a sentença anterior no dia 9 de agosto, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Desde então, o lateral-esquerdo seguia treinando com o elenco do Sport e aguardava o resultado do novo julgamento, com a esperança de ser absolvido. Como conseguiu apenas a redução, ele seguirá afastado da equipe. A última partida do atleta foi no dia 28 de julho, contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A denúncia da Procuradoria do STJD teve como base as provas colhidas anteriormente pelo Ministério Público de Goiás na Operação “Penalidade Máxima”. Também foram julgados Nino Paraíba, do Paysandu; Bryan, ex-Athletico; Diego, do Desportivo Aliança-AL; Alef Manga, do Coritiba; Vitor Mendes, do Atlético-MG; Sávio Alves, ex-Goiás; Thonny Anderson, do ABC; Dadá Belmonte, do América-MG, Jesus Trindade, ex-Coritiba; Pedrinho, ex-Atlético-MG; e Sidcley, ex-Cuiabá.

Veja também

Santa Cruz No Arruda e por aclamação, Bruno Rodrigues toma posse como novo presidente do Santa Cruz