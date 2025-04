A- A+

Futebol Sport conquista 45º título Pernambucano e vê novos pilares surgirem no elenco rubro-negro; conf Leão venceu o Retrô nos pênaltis, nesta quarta-feira (02), e ampliou a hegemonia no Campeonato Pernambucano

Toda conquista de título passa por uma trajetória coletiva, que é construída a partir dos pés dos jogadores, cada um com sua dose de contribuição. Nesta quarta-feira (02), na Ilha do Retiro, a conquista do 45ª título do Campeonato Pernambucano pelo Sport não foi diferente.

Se fosse possível, e justo, na famosa foto do time campeão, os fotógrafos precisariam enquadrar um elenco de quase 60 jogadores. Já que, nas três primeiras rodadas, o Leão iniciou o Estadual com o elenco sub-20, que não fez feio, conquistando três empates e revelando o fenômeno Zé Lucas.

A partir que a preparação física do elenco principal foi ganhando forma, o técnico Pepa e o elenco principal assumiram a responsabilidade de ir em busca do tricampeonato.

Logo de início, o time oscilou entre bons e maus momentos. Distribuindo bem a minutagem para os jogadores, o clube adotou uma postura de rodar bem o elenco, fator que poderia ser a explicação da falta de ritmo e entrosamento em determinado momento.

Crescimento

Mas com oportunidades para todos, houve um jogador que soube usufruir do seu tempo em campo. O atacante Lenny Lobato é um dos atletas que mais entraram em campo na atual temporada, foram 18 participações até aqui.

Lenny Lobato foi um nome importante para a conquista do Sport - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

De um jogador que era visto com olhares de desconfiança no ano passado, o camisa 77 tornou-se uma peça fundamental nessa campanha, marcando quatro gols - balançou a rede no jogo de ida da final - e sendo uma das peças mais importantes do título.

Impacto

Por sua vez, há quem tenha acabado de chegar e já tenha uma cadeira cativa. Após as derrotas para Santa Cruz e Náutico na primeira fase, ficou evidente a urgência do Sport contratar volantes.

E esse nome chegou para estrear somente na última rodada da fase classificatória, o colombiano Christian Rivera. O volante logo passou a ser o cão de guarda na cabeça de área rubro-negra, possui uma média muito alta de roubadas de bola, sendo um média de mais de dez bolas recuperadas por jogo, e acaba ajudando a ditar o ritmo do time.

Christian Rivera é o cão de guarda do meio-campo do Sport - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Durante a finalíssima, no momento mais tenso, o colombiano chamou a responsabilidade ao bater o primeiro pênalti e depois foi só comemorar a primeira conquista na carreira. “Estou muito feliz, é o primeiro título que eu consigo na minha carreira. Feliz com o ambiente, com tudo que se viveu hoje, com a maneira que se deu o campeonato e agradecido por toda torcida”, disse.

Maestro

Principal jogador do Sport na temporada passada, a ‘renovação’ de contrato de Lucas Lima para 2025 acabou sendo um dos principais reforços do ano. Agora adotando a camisa 10 nas costas, o atleta segue sendo a grande referência técnica e quem dita muito das criações ofensivas.

Segundo o Sofascore, aplicativo de estatísticas esportivas, Lucas Lima é o atleta rubro-negro que tem a maior média de passes decisivos por jogo, com média de 1.7 por partida e é um dos líderes de assistências do Leão.

