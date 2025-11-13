A- A+

Sport Sport confirma atraso de parcelas por Ramon Menezes junto ao Atlético-GO Equipe pernambucana garantiu que vai retomar pagamentos a partir de dezembro

O Sport confirmou ter uma dívida em aberto pela chegada do zagueiro Ramon Menezes, junto ao Atlético-GO. Ao jornalista Lucas Holanda, do Canal do Lucas Holanda, o presidente do clube goiano, Adson Batista, afirmou que o Rubro-negro não pagou as duas primeiras parcelas do acordo feito na última janela de transferências.

Para contar com Ramon, o Sport ficou de pagar R$ 1 milhão dividido em três vezes. As duas primeiras parcelas deveriam ter sido pagas em agosto e outubro. A terceira vence em dezembro. O atleta teve 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo Leão e tem contrato até o fim de 2026.

"Como nos demais casos, o Clube renegociou os débitos e acordos pendentes, e o cumprimento será retomado a partir de dezembro", informou o Sport, através de nota, à Folha de Pernambuco.

Contratado em julho, Ramon não demorou para se tornar titular do sistema defensivo do Sport. Com a camisa leonina, foi acionado em 19 ocasiões e contribuiu com um gol, diante do Vasco, pela Série A do Brasileiro.

Veja também