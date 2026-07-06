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FUTEBOL Sport confirma empréstimo do atacante Micael ao São José até o fim de outubro Jovem revelado nas categorias de base do Leão disputará a Série A2 do Paulista

O Sport anunciou oficialmente nesta segunda-feira (6) o empréstimo do atacante Micael ao São José, equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. A transação não envolve valor de compra obrigatório e estabelece um vínculo até 30 de outubro de 2026.

A negociação também inlcui uma taxa que favorece a equipe paulista. Caso o Rubro-negro negocie o jogador durante o período de empréstimo, o São José receberá 10% do valor embolsado pelo Sport.

Micael foi revelado pelas categorías de base do Sport e teve grande destaque no início da atual temporada. O jovem foi bem aproveitado no Campeonato Pernambucano, acumulando boas atuações.

A principal delas foi no "Clássico das Multidões" diante do Santa Cruz, onde entrou na reta final da partida e marcou o gol que decretou a vitória do Leão.

O Sport ocupa atualmente a oitava posição do Campeonato Brasileiro da Série B e agora volta suas atenções para o próximo compromisso, onde enfrenta o Botafogo-SP, na ilha do retiro, na próxima sexta-feira (10), às 20h.

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