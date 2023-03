A- A+

COPA DO NORDESTE Sport confirma favoritismo, goleia o CRB e avança à semi do Nordestão Leão "acorda" no segundo tempo e espera o ABC na semifinal

Confirmando o favoritismo e dando sequência à boa fase, o Sport venceu o CRB neste domingo (26) e avançou à semifinal da Copa do Nordeste. Com um bom público na Ilha do Retiro, Jorginho, Luciano Juba e Igor Cariús garantiram o placar de 4x0 e a classificação no campeonato regional.

A superioridade dos mandantes só se confirmou no segundo tempo, quando o Sport se impôs tecnicamente e dominou o CRB após uma primeira etapa equilibrada. Nos primeiros 45 minutos, mesmo com dificuldades para pôr em prática a pressão característica da equipe de Enderson Moreira, o Sport já oferecia mais perigo à defesa alagoana.

Os Rubro-Negros chegaram com perigo pela primeira vez aos quatro minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, uma cabeçada de Sabino obrigou o goleiro Diogo Silva a fazer uma defesa difícil. Aos 18, Jorginho aproveitou uma bola roubada por Love e arriscou de fora da área, esbarrando novamente no arqueiro do CRB.



Quando conseguiu subir as linhas e pressionar a saída de bola alagoana, o Sport abriu o placar. Aos 32, Jorginho recebeu de Labandeira dentro da grande área e, com tranquilidade, fez o primeiro. O gol foi o sexto marcado pelo camisa dez na temporada. Ainda no final do primeiro tempo, aos 46, a arbitragem anulou corretamente um gol marcado por Igor Cariús.

A intensidade do Sport, característica frequentemente elogiada pelo treinador Enderson Moreira, ficou evidente no início da segunda etapa. Aproveitando erros defensivos do CRB, que tentou se lançar ao ataque, o Leão teve uma sequência de oportunidades para ampliar o placar. Após três chances desperdiçadas, o segundo gol veio aos 14 minutos com Luciano Juba, destaque do Leão na temporada.

O terceiro gol Rubro-Negro veio aos 32 do segundo tempo. Após uma tabela com Vagner Love, Igor Cariús invadiu a área e ampliou o placar. O gol foi o 50º do Leão na temporada. Aos 42, Edinho marcou o último em uma cobrança de falta.

Na semifinal, o Leão enfrenta o ABC-RN, que venceu o Náutico pelo placar de 3x1. Por ter melhor campanha, o Sport terá o mando de campo. Na outra semi, Fortaleza e Ceará disputam uma das vagas na final.



FICHA TÉCNICA

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino (Chico) e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Edinho); Juba, Labandeira (Gabriel Santos) e Vagner Love (M. Vargas). Técnico: Enderson Moreira.

CRB

Diogo Silva; Hereda (Mike), Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho (Falcão), João Paulo (Rafael Longuine) e Matheus Ribeiro; Renato (Denner) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Público: 25.008

Renda: R$ 452.445,00

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Gols: Jorginho (32’); Luciano Juba (14’ - 2ºT); Igor Cariús (32’ - 2º T); Edinho (42’ 2º-T)

Cartões amarelos: Sabino, Ronaldo (S); Auremir, Matheus Ribeiro (C).

