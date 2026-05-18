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Sport Sport confirma lesão em Marlon Douglas, mas terá reforços para encarar Fortaleza Leão entra em campo na noite desta quarta-feira (20), pela semifinal do Nordestão

Passada a fraca atuação que culminou na derrota para o CRB, pela Série B do Brasileiro, o Sport vira a chave para a disputa da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (20), o Leão vai até o Castelão, onde encara o Fortaleza, às 21h30, pelo confronto de ida da semifinal da competição regional. Para este compromisso, o técnico Márcio Goiano poderá contar com alguns reforços, mas tem um desfalque confirmado.

Ausentes no revés para o Galo da Pajuçara, no último domingo (17), por suspensão, o zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta devem retornar ao time titular. No final de semana, Zé Marcos e Marlon Douglas foram os escolhidos por Márcio Goiano para substituir a dupla.

Outro que também voltará a figurar na lista de relacionados no confronto deste meio de semana é o meia Yago Felipe. Diante do ASA, pelas quartas de final, o camisa 7 esteve fora de combate por cumprir suspensão automática.

Ausência

Apesar de ser titular contra o CRB, Marlon Douglas teve que deixar o campo de jogo ainda no início da partida. Aos cinco minutos, o atacante caiu no gramado se queixando de dores na posterior da coxa direita e foi substituído por Gustavo Maia.

Na tarde desta segunda-feira, o Rubro-negro atualizou a situação do jogador e informou que Marlon teve constatada uma lesão muscular de grau dois. O atleta já deu início ao tratamento junto ao departamento médico do clube.

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