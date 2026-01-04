A- A+

Sport Sport confirma negociações para saídas de Rodrigo Atencio e Fábio Matheus Enquanto o Platense tem interesse no meia-atacante, o Remo espera contar com o prata da casa

Com o cinto apertado para 2026, o Sport tem buscado se desfazer de algumas peças do elenco para ganhar fôlego financeiro. Nos últimos dias, o Rubro-negro recebeu uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo meia-atacante Rodrigo Atencio, por parte do Platense, da Argentina.

A informação foi divulgada primeiramente pelo Canal do Luna e confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, neste domingo (4). "Negociando, sim", limitou-se a falar o dirigente rubro-negro.

Em 2026, além do Campeonato Argentino da Primeira Divisão, o Platense vai disputar ainda a Copa Libertadores da América. O Newell's Old Boys, que já havia monitorado a situação de Atencio no meio do ano passado, é outro clube interessado no atleta de 23 anos.

Com contrato até 2029, Rodrigo Atencio chegou ao Sport após se destacar pelo Central Córdoba, da Argentina. Para ter o atleta, a diretoria do Sport precisou de uma manobra financeira, em parceria com a Elenko Sports. A empresa de gerenciamento da carreira de jogadores emprestou R$ 7 milhões para o Leão comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. Outros 30% seriam adquiridos, caso o atleta atingesse metas estipuladas em contrato. A operação total poderia chegar a mais de R$ 12 milhões.

Cercado de expectativas, Rodrigo Atencio acabou não rendendo o esperado pelo torcedor leonino. Ao longo do último ano, foram apenas 26 aparições com a camisa do Sport - 19 na Série A do Brasileiro. Foram três gols marcados e apenas uma assistência.

Fábio Matheus

Quem também pode estar deixando a Ilha do Retiro é o volante Fábio Matheus. O clube pernambucano recebeu uma proposta do Remo pelo prata da casa. O clube paraense oferece um ano de empréstimo com opção de compra. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.

De acordo com o executivo Ítalo Rodrigues, o Leão está disposto a negociar o jogador. Entretanto, espera uma compensação financeira pelo empréstimo. Com a possibilidade da saída, Fábio Matheus sequer se reapresentou no clube para dar início à pré-temporada.

Com contrato com o Sport até o fim de 2026, o jogador soma 71 jogos pelo Leão da Ilha do Retiro. Em 2025, acabou sendo emprestado para o Novorizontino. Sob o comando de Eduardo Baptista, acumulou 39 partidas pelo Tigre.

Coletiva

Diante das informações sobre possíveis saídas e chegadas de jogadores no clube, o executivo Ítalo Rodrigues vai conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira (6), às 13h30, no CT José de Andrade Médicis.

