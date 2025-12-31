Qua, 31 de Dezembro

Futebol

Sport confirma notificação, mas nega pagamento do Inter por Victor Gabriel

Colorado está próximo de adquirir 50% dos direitos do atleta de 21 anos por R$ 3 milhões

Victor Gabriel atuando pelo InternacionalVictor Gabriel atuando pelo Internacional - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional está perto de ter o zagueiro Victor Gabriel em definitivo. O clube gaúcho já comunicou oficialmente ao Sport que vai exercer o direito de compra no valor R$ 3 milhões. A diretoria rubro-negra confirma ter sido notificada. 

"Procede que enviaram o e-mail. Eles têm o prazo de cinco dias para pagar", informou à reportagem o executivo de futebol leonino, Italo Rodrigues. Procurada pela Folha de Pernambuco, a diretoria colorada não se pronunciou até a publicação desta matéria. 

O Internacional notificou o Sport sobre o interesse na última terça-feira (30). Com isso, terá até o início da próxima semana para efetuar o pagamento ao clube pernambucano. O Colorado vai adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. 

Com a negociação próxima de um desfecho, o Sport manterá 40% dos direitos do atleta de 21 anos. Os outros 10% pertencem a Victor Gabriel. 

Emprestado ao Inter na temporada passada, Victor Gabriel ganhou sequência no time de cime neste ano, sob o comando de Roger Machado. Ao todo, foram 32 partidas e uma assistência com a camisa vermelha.  

