Sport Sport confirma propostas por Ewerthon, que deverá ser emprestado Com contrato até 2026, prata da casa não teria espaço com a chegada de Lucas Ramon

O próximo ano do lateral-direito Ewerthon deve ser longe da Ilha do Retiro. Após a contratação de Lucas Ramon para o setor, o Sport estuda um empréstimo para o atleta revelado no clube. A informação foi confirmada pela reportagem, nesta quinta-feira (14), com o diretor Guilherme Falcão. Vale lembrar que o atleta tem vínculo com o Rubro-negro até 2026.

"Existem propostas. Estamos avaliando", limitou-se a falar o dirigente sem entrar em detalhes. A expectativa é que o jogador de 23 anos tenha seu destino traçado antes da reapresentação da equipe, marcada para o dia 27 de dezembro.

Ewerthon está no profissional do Sport desde 2020. Ao todo, acumula 130 aparições com o manto leonino. Em 2021, chegou a ser emprestado para o CSA. Na oportunidade, atuou em apenas seis partidas e logo voltou para defender o Leão da Ilha do Retiro no decorrer daquela temporada.

Em 2023, esteve em campo em 44 oportunidades com a camisa do Sport, contribuindo com dois gols e duas assistências. Com o clube se movimentando no mercado para a próxima temporada, viu o lateral Lucas Ramon ser anunciado. Além disso, também tem a concorrência do venezuelano Roberto Rosales para o setor.

