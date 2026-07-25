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FUTEBOL Sport confirma transferência de Zé Lucas para o Cruzeiro; veja detalhes do acordo Volante agradeceu ao clube pelas redes sociais e relembrou trajetória iniciada aos oito anos de idade

O Sport oficializou, neste sábado (25), a transferência do volante Zé Lucas para o Cruzeiro por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais.

O clube confirmou a venda de 60% dos direitos econômicos do jogador por US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 24 milhões na cotação atual, valor que será pago pelos mineiros em três parcelas escalonadas entre agosto e outubro de 2026.

De acordo com os termos da negociação, o Leão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, garantindo participação financeira em uma futura transferência. Os outros 20% ficarão divididos entre o jogador e seus representantes.

"Mais da metade da minha vida foi dedicada ao Sport. Cheguei ao clube com apenas 8 anos de idade e, desde então, passei a vestir a camisa do time do meu coração também para competir, não somente para torcer", destacou o volante, de 18 anos, por meio do Instagram.

Além da compensação financeira, o acordo também prevê o empréstimo do atacante Chico da Costa e do volante Murilo Rhikman ao Sport até o fim da temporada de 2026.

O salário de Chico será pago integralmente pelo Cruzeiro, enquanto os vencimentos de Murilo ficarão sob responsabilidade do clube pernambucano. O Sport ainda passará a deter 35% dos direitos econômicos do volante.

Considerado uma das principais revelações das categorias de base rubro-negras nos últimos anos, Zé Lucas chegou ao Sport aos oito anos de idade e percorreu todas as etapas de formação até estrear como profissional.



Despedida

O volante ganhou destaque no elenco principal ainda na adolescência e foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, em 2025.

Em publicação nas redes sociais, o jogador se despediu do clube e da torcida, destacando a relação construída ao longo de mais de uma década na Ilha do Retiro.



Zé Lucas também relembrou a trajetória construída nas categorias de base do Leão antes de alcançar o futebol profissional.

"Tive a honra de jogar pelo futsal rubro-negro por sete anos, dos 8 aos 15. No campo, passei por todas as categorias até realizar o sonho de me tornar profissional", ressaltou. Zé Lucas.

O atleta aproveitou a despedida para agradecer às pessoas que fizeram parte de sua formação dentro do clube.

"Quero aqui agradecer imensamente ao clube que me formou como atleta e como homem. Obrigado a todos os treinadores, comissões técnicas, dirigentes e torcedores que me ajudaram e me incentivaram desde o início", agradeceu.

Por fim, o volante afirmou que seguirá acompanhando o Sport mesmo à distância e garantiu que manterá o vínculo afetivo com o clube.

"Seguirei acompanhando o Sport de longe, pois minha gratidão e meu carinho pelo clube serão eternos. Muito obrigado, Sport e torcida rubro-negra! Vocês estarão sempre no meu coração", pontuou.

Com a transferência concluída, Zé Lucas assinará contrato de cinco anos com o Cruzeiro. A venda se torna uma das maiores da história do Sport e reforça a estratégia do clube de valorizar e negociar atletas formados em suas categorias de base, mantendo participação em futuras transações.

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