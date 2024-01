Sport confirma trauma no ombro de Riquelme, que vira dúvida para duelo com Flamengo-PE

A- A+

Assim como Pedro Lima e Pedro Vilhena, Riquelme fez sua estreia no time titular do Sport na última segunda-feira (29), contra o Afogados. Entretanto, ainda aos 22 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo pediu substituição alegando dores no ombro direito, e teve diagnosticado um trauma no local. A informação foi confirmada pela reportagem com o médico do clube, Rodrigo Perez.

Nesta terça-feira (30), o atleta esteve no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paulista, mas foi direto para a fisioterapia para iniciar o processo de recovery. Nesta quarta-feira (31), passará por novos exames junto ao departamento médico para saber a gravidade da lesão e se precisará ficar afastado das atividades por mais tempo.

"A princípio não é nada que preocupa, mas como ainda está inchada a região, fica difícil de ter um prognóstico. Mas amanhã (quarta), vamos reavaliar ele novamente para saber se ele pode ou não viajar para o jogo de quinta-feira", explicou Perez.

Nesta quarta-feira, em meio à dúvida sobre Riquelme, o Sport realiza o último trabalho antes de viajar para Caruaru. Na quinta-feira (1º), o Leão encara o Flamengo de Arcoverde, às 21h, no Lacerdão.

