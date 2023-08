Sport conquista título em cinco categorias da Copa Nordeste de vôlei e domina seleções do torneio

A- A+

O Sport foi hegemônico na disputa da Copa Nordeste de Vôlei, disputada no último fim de semana, em Currais-RN. Dentre as seis categorias em participou, o Leão foi campeão em cinco delas. Ao todo, 74 atletas representaram o Rubro-negro.

Masculino

Equipe masculina Sub-17. Foto: Divulgação.



Tanto no Sub-17 como no Sub-19, o título da Chave Ouro veio de uma campanha com 100% de aproveitamento. As equipes se sagraram campeãs em finais diante do Náutico e do Ceará, respectivamente.

Foram quatro rubro-negros na seleção da categoria Sub-17: Juliana Pilão foi eleita a melhor treinadora, Luís Vitor e Adriel Silva entraram como levantador e atacante, respectivamente, e Lucas Silva foi eleito melhor jogador. No Sub-19, o atacante Adriano entrou para a seleção da Copa Nordeste como melhor de sua posição, enquanto Alexandre Nyckolas se consagrou como melhor atleta da categoria.

“Uma conquista de superação, onde chegamos para o Regional de uma derrota na final do 1° turno no Pernambucano, mas seguimos trabalhando forte e em uma evolução constante. Mais de 80% dos atletas que viajaram são oriundos das nossas escolinhas, fruto de um trabalho de base muito bom”, destacou a treinadora Pilão, que comanda o Sub-17 Masculino.

Feminino

Equipe Sub-17 feminina de vôlei; Foto: Divulgação.

Foram quatro categorias do vôlei feminino rubro-negro em quadra pela Copa Nordeste. A Sub-17 e a Sub-13 foram campeãs da Chave Ouro, enquanto a Sub-14 ergueu o título da Chave Prata. Já a Sub-15 leonina, foi eliminada precocemente.

“A nossa equipe Sub-15 é recém formada, com garotas que chegaram ainda neste ano, e optamos por levá-las para que adquirissem bagagem e crescessem com a experiência, o que de fato se concretizou”, comemorou Ricardo França, técnico leonino.

A seleção Sub-17 feminino do Regional foi dominada pelo Sport, que emplacou Clara Carvalho e Letícia Marques melhor levantadora e líbero, além de Isabel Holanda, melhor jogadora da categoria. No Sub-13, Isabela Abramof entrou como levantadora destaque e Giovanna Barroso como melhor atleta. O treinador Ricardo França foi eleito melhor treinador em ambas categorias.

“É uma competição muito importante e que gera muito desgaste, mas obtivemos um resultado expressivo. As atletas do Sub-17 estão conosco desde os 11 anos e agora completam esse ciclo com chave de ouro”, celebrou o técnico.

