Sport consegue liberação da torcida visitante em jogos pela Série B; punição será cumprida em 2024

O Sport, através do seu departamento jurídico, conseguiu a liberação para torcida nos jogos fora de casa na Série B deste ano. O Leão havia sido punido pelo STJD após confusões na primeira partida da final da Copa do Nordeste contra o Ceará, quando cadeiras do estádio Castelão foram arremessadas depois do gol leonino.

A informação foi antecipada pelo NE45 e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

De acordo com Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport, o clube reverteu a punição para os jogos de Copas do próximo ano (Copa do Nordeste e Copa do Brasil). Com essa alteração, o dirigente assegurou que a torcida rubro-negra está liberada para o confronto contra o CRB nesta quarta-feira (5), às 19h.

Vale lembrar que as torcidas organizadas pernambucanas estão proibidas em jogos no estádio Rei Pelé, em Alagoas. A decisão da Federação Alagoana de Futebol (FAF) é do início deste ano.

Punição do STJD

A punição do STJD foi definida no último mês com multa de R$ 75 mil e seis jogos sem torcida visitante. O Leão ainda trabalha para diminuir a pena.

Um dos jogos da punição já foi cumprido. O Sport não contou com a presença do seu torcedor na partida no empate contra a Chapecoense.

