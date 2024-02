A- A+

SPORT Sport consegue suspensão de punição do STJD e pode ter torcida diante do Itabaiana pelo Nordestão Decisão da Justiça veio na final da Copa do Nordeste do ano passado e prevê seis jogos sem torcedores rubro-negros em jogos fora de casa, além de multa de R$ 75 mil

O Sport conseguiu, perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a suspensão da pena sofrida na final da Copa do Nordeste do ano passado, que proibia a presença de torcedores rubro-negros como visitantes por seis jogos do torneio. Assim, para a partida desta quarta-feira (14), diante do Itabaiana, às 19h, em Sergipe, pela terceira rodada do Nordestão.

A punição aconteceu após a primeira partida da final da Copa do Nordeste do ano passado, que aconteceu no Castelão, em Fortaleza. À época, tanto Sport quanto Ceará foram punidos por arremessos de cadeiras entre os setores de arquibancadas do estádio. A equipe da casa foi punida com multa de R$ 5 mil, enquanto o Leão recebeu, além da multa de R$ 75 mil, a penitência de jogar seis partidas fora de casa no Nordestão sem a presença da sua torcida.

Por meio de comunicado oficial, o Sport revelou que o pedido de suspensão da medida se baseia no fato de que o clube estava na condição de visitante e, assim, não tinha condições de prevenir ou reprimir a situação. Além disso, o Rubro-negro também enxerga que a punição foi "desproporcional", já que o Ceará apenas recebeu uma multa.

“Com o êxito, a punição deve ficar suspensa até que haja o julgamento pelo pleno do STJD, que ainda não possui data definida. Estamos confiantes de que conseguiremos, ao menos, diminuir a pena para contar com nossos torcedores, espalhados por todo o Nordeste, em todas as partidas que formos jogar nesta competição”, afirmou o Diretor Jurídico do Sport, Silvio Neves Baptista Neto Campos.

Ingressos para jogo contra o Itabaiana

Para o jogo contra o Itabaiana, os ingressos para a torcida do Sport estarão à venda a partir das 17h30, apenas de maneira física, no estádio Batistão, local do jogo. Os valores são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os torcedores ficarão localizados no setor cadeiras vermelhas.





