Punição Sport considera pena de Igor Cariús "excessiva" e pode buscar efeito suspensivo O lateral-esquerdo foi condenado na última quarta-feira (9) pelo STJD com 540 dias de suspensão, além de multa de R$ 50 mil reais; ainda cabe recurso

O Sport considerou a pena de 540 dias de suspensão, além de multa de R$ 50 mil reais, imposta pelo STJD ao lateral-esquerdo Igor Cariús "excessiva". O jogador foi condenado na última quarta-feira (9) pelo tribunal desportivo por participação em manipulação de apostas esportivas. A defesa do atleta, que é feita de maneira particular, vai recorrer da decisão.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport, informou que o clube continuará prestando apoio ao jogador e considerou a punição "muito excessiva".

"A gente achou uma pena muito excessiva e vai de encontro ao que o pleno já decidiu. As provas foram praticamente as mesmas do processo anterior que o pleno julgou pela absolvição", disse o advogado rubro-negro.

O novo processo que condenou Cariús envolvia o recebimento de R$ 30 mil antes da partida contra o Atlético-MG, pela Série A 2022, para ser punido com cartão amarelo.

O lateral-esquerdo foi absolvido no primeiro caso após ser investigado pela susposta manipulação nas partidas do Cuiabá contra Ceará e Palmeiras, ambas na primeira divisão do ano passado.

Efeito suspensivo

De acordo com Rodrigo, o Sport pensa na possibilidade de buscar um efeito suspensivo pelo fato do jogador ter passado 18 dias sem jogar, suspenso de forma preventiva, antes da absolvição no primeiro processo.

Por enquanto, Cariús segue de fora do time. Ele foi suspenso outra vez pelo STJD de forma preventiva no dia 1° agosto. Sua última partida foi no dia 28 de julho, contra o CRB, na Ilha do Retiro.

Como a defesa de Cariús vai recorrer da decisão do STJD, o Sport ainda não estuda uma possível quebra contratual com o jogador. O lateral tem vínculo com o Leão até o final deste ano.

