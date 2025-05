A- A+

Sport Sport contrata empresa do ex-jogador Paulo André para atuar no departamento de futebol do clube A parceria entre o Sport e a Dolomita Sports tem duração inicial de três meses

O Sport anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a contratação da empresa Dolomita Sports, que tem como um dos seus sócios o ex-jogador e atual gestor de futebol Paulo André.

De acordo com o clube, a parceria contribuirá no processo de transformação e profissionalização do departamento de futebol do Clube.

Ainda segundo o Rubro-negro, a atuação da empresa será voltado exclusivamente ao trabalho interno, com foco na reestruturação de processos, rotinas e da infraestrutura do setor.

A parceria entre o Sport e a Dolomita tem duração inicial de três meses. Durante esse período, serão realizados diagnósticos detalhados e soluções que promovam um ambiente mais moderno, eficiente e integrado.

“Essa parceria reforça o compromisso da atual gestão com a profissionalização completa do futebol rubro-negro, adotando práticas alinhadas às melhores referências do mercado nacional e internacional”, disse o Sport em um comunicado.



