A- A+

Sport Sport contrata Hudson Santos para gerência de futebol Ex-volante chega para integrar a estrutura do departamento de futebol rubro-negro

O Sport contratou Hudson Santos para o cargo de gerente de futebol. Ex-volante com passagens por clubes como São Paulo, Fluminense e Cruzeiro, o profissional passa a integrar o processo de reformulação do departamento de futebol do clube para a temporada 2026.

A chegada do profissional foi dada inicialmente pela Rádio Jornal e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Experiência recente em gestão na Série B

Hudson esteve no Criciúma na última temporada, onde atuou na área de gestão do futebol. No clube catarinense, trabalhou ao lado de Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, e de Brenno Lucena, recém-contratado como coordenador de mercado.

O trio participou de uma campanha de recuperação do Criciúma na Série B, encerrada na quinta colocação, a um ponto do acesso à elite do futebol brasileiro.

Carreira como atleta e transição para os bastidores

Aos 37 anos, Hudson encerrou a carreira como jogador em 2022, após passagem pelo Fluminense. Durante o período como atleta, conquistou a Copa do Brasil de 2017, pelo Cruzeiro, e defendeu clubes como São Paulo, onde atuou entre 2014 e 2019.

No Sport, ele passa a atuar nos bastidores, com foco na rotina do elenco profissional e na integração entre comissão técnica, diretoria e jogadores.

A chegada de Hudson Santos reforça a estrutura do departamento de futebol rubro-negro, que já conta com Ítalo Rodrigues, como executivo, Brenno Lucena, como coordenador de mercado, e Marcus Vinícius, diretor estatutário.

Veja também