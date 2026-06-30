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Comando técnico Sport contrata técnico Gilmar Dal Pozzo para sequência na Série B O treinador de 56 anos vem acesso para a primeira divisão na Chapecoense

Um dia após demitir Márcio Goiano, o Sport anunciou a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo para o restante da Série B, nesta terça-feira (30).

De acordo com o Leão, Dal Pozzo desembarca no Recife durante esta quarta-feira (01) e já dará o treino do dia, tendo o primeiro contato com os jogadores.

Esta será a segunda passagem de Dal Pozzo pelo Sport. A primeira foi em 2022 com o vice-campeonato da Copa do Nordeste e campanha no início da Série B.

O treinador de 56 anos teve como último clube a Chapecoense, onde conquistou o acesso à Série A no ano passado. Em 2026, ele deixou o cargo após oito jogos no Brasileirão, com uma vitória, quatro empates e três derrotas.

O Sport também anunciou que Dal Pozzo chegará com o auxiliar Emerson Nunes para integrar a comissão técnica.

Situação do Sport

Após bom começo de Série B, o Sport está há quatro jogos sem vencer na segunda divisão. Foram três empates e uma derrota em sequência que culminaram na demissão de Márcio Goiano.

O Leão está na 8ª posição, com 25 pontos. O próximo jogo será neste sábado (4), contra o Criciúma, fora de casa.



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