Ter, 30 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comando técnico

Sport contrata técnico Gilmar Dal Pozzo para sequência na Série B

O treinador de 56 anos vem acesso para a primeira divisão na Chapecoense

Reportar Erro
Gilmar Dal Pozzo terá a segunda passagem como técnico do Sport Gilmar Dal Pozzo terá a segunda passagem como técnico do Sport  - Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Um dia após demitir Márcio Goiano, o Sport anunciou a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo para o restante da Série B,  nesta terça-feira (30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sport Club do Recife (@sportrecife)

De acordo com o Leão, Dal Pozzo desembarca no Recife durante esta quarta-feira (01) e já dará o treino do dia, tendo o primeiro contato com os jogadores.

Leia também

• Sport tem negociações avançadas para anunciar Gilmar Dal Pozzo como novo técnico

• Sport anuncia demissão do técnico Márcio Goiano

• Márcio Goiano comenta pressão no Sport após quatro jogos sem vencer: "faz parte do futebol"

Esta será a segunda passagem de Dal Pozzo pelo Sport. A primeira foi em 2022 com o vice-campeonato da Copa do Nordeste e campanha no início da Série B. 

O treinador de 56 anos teve como último clube a Chapecoense, onde conquistou o acesso à Série A no ano passado. Em 2026, ele deixou o cargo após oito jogos no Brasileirão, com uma vitória, quatro empates e três derrotas. 

O Sport também anunciou que Dal Pozzo chegará com o auxiliar Emerson Nunes para integrar a comissão técnica.

Situação do Sport
Após bom começo de Série B, o Sport está há quatro jogos sem vencer na segunda divisão. Foram três empates e uma derrota em sequência que culminaram na demissão de Márcio Goiano. 

O Leão está na 8ª posição, com 25 pontos. O próximo jogo será neste sábado (4), contra o Criciúma, fora de casa. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter