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Futebol

Sport encaminha contratação do atacante Dudu, revelado no Fluminense

Jogador de 26 anos estava no Mazatlán, do México

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Dudu em ação pelo Nacional, de PortugalDudu em ação pelo Nacional, de Portugal - Foto: Instagram @___duudu

O Sport está próximo de anunciar a contratação de um reforço no setor ofensivo para a sequência da temporada. O alvo é o atacante Dudu, de 26 anos, que defendeu o Mazatlán, do México, na última temporada. 

A informação foi divulgada pelo perfil Transferências 24h e confirmada na tarde desta quarta-feira (15), pela Folha de Pernambuco, junto ao executivo de futebol Ítalo Rodrigues.

De acordo com o dirigente, as tratativas estão "bem encaminhadas". O jogador já se encontra no Recife para a realização de exames clínicos, antes da assinatura do contrato. 

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Revelado pelo Fluminense, Dudu fez boa parte da carreira na Europa. Mais especificamente no futebol português. Defendeu o Marinhense, em 2019, antes de se transferir para o Nacional, clube que atuou por cinco temporadas. 

No ano passado, desembarcou no México para atuar pelo Mazatlán. Pela equipe, foram 32 partidas, contribuindo com um gol e quatro assistências.  

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