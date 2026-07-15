Sport encaminha contratação do atacante Dudu, revelado no Fluminense
Jogador de 26 anos estava no Mazatlán, do México
O Sport está próximo de anunciar a contratação de um reforço no setor ofensivo para a sequência da temporada. O alvo é o atacante Dudu, de 26 anos, que defendeu o Mazatlán, do México, na última temporada.
A informação foi divulgada pelo perfil Transferências 24h e confirmada na tarde desta quarta-feira (15), pela Folha de Pernambuco, junto ao executivo de futebol Ítalo Rodrigues.
De acordo com o dirigente, as tratativas estão "bem encaminhadas". O jogador já se encontra no Recife para a realização de exames clínicos, antes da assinatura do contrato.
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Revelado pelo Fluminense, Dudu fez boa parte da carreira na Europa. Mais especificamente no futebol português. Defendeu o Marinhense, em 2019, antes de se transferir para o Nacional, clube que atuou por cinco temporadas.
No ano passado, desembarcou no México para atuar pelo Mazatlán. Pela equipe, foram 32 partidas, contribuindo com um gol e quatro assistências.