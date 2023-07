Sport convive com disparidade de rendimentos em jogos dentro e fora de casa na Série B

A- A+

Na Série B do Campeonato Brasileiro 2023, o rugido do Leão para demarcar território tem assustado os demais animais, ou melhor, clubes. O Sport está não somente invicto como mandante como também tem um aproveitamento impecável de 100% dos pontos disputados na Ilha do Retiro, somando oito vitórias no Recife. O problema é quando precisa sair do habitat natural e viajar para caçar. Como visitante, os pernambucanos possuem números bem modestos para um gigante felino das savanas.



Dos sete jogos realizados como visitante, o Sport tem apenas uma vitória, por 2x1, diante do Londrina. No mais, quatro empates e duas derrotas. A mais recente foi na rodada anterior, por 2x0, perante o CRB, no Rei Pelé. A outra foi contra o Criciúma. O desempenho longe de casa é de apenas 33,3%, tendo a 11ª melhor campanha no quesito. Foram cinco gols marcados e sete sofridos.



Segundo colocado, com 31 pontos, o Sport tem aproveitamento inferior como visitante ao dos demais times que estão no G4. O líder Vila Nova, por exemplo, tem a segunda melhor campanha longe de Goiás, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas (58,3%). Em terceiro, o Criciúma tem 57%, com três vitórias, três empates e uma derrota e o sexto lugar no recorte.



O melhor visitante da Série B é o clube que está em quarto, o Novorizontino, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas (66,6%). O único resultado de igualdade da equipe, inclusive, foi no 0x0 diante do Sport, na terceira rodada.





Jordan recebe apoio



O técnico Enderson Moreira saiu em defesa do goleiro Jordan, que falhou no lance que originou o segundo gol do CRB. Após recuo de Luciano Juba, o atleta deixou a bola passar por baixo dos pés, em falha que sacramentou o tropeço que tirou o Leão da liderança do torneio.



Jordan entrou após o intervalo, substituindo Renan, que deixou o jogo por conta de uma indisposição gástrica. “É um menino de ouro, sensacional, um baita de um goleiro. Muito rápido, ativo, e que cometeu uma falha que os nossos atacantes, meias, zagueiros, cometeram várias vezes”, afirmou.



“Não é o primeiro goleiro que acontece isso, não vai ser o último. Acabou a bola passando por baixo dos pés numa coisa de infelicidade. Ele sabe muito bem e a gente sabe muito bem que é uma coisa incomum, mas que acontece. A gente vai ter que tocar a vida e, se ele tiver outra oportunidade, vai fazer um baita jogo”, concluiu.

