A eliminação para o Operário VG-MT, de forma precoce na Copa do Brasil, não vai mexer apenas com o emocional do Sport para a sequência do ano. Em meio às metas estipuladas pelo clube para a temporada, a queda na primeira fase da competição vai doer, também, no bolso.

O Leão tinha como objetivo chegar, pelo menos, nas quartas de final do mata-mata nacional, conforme foi divulgado na reapresentação do elenco na reta final do ano passado. A diretoria enxergava o torneio como uma das principais fontes de receita da temporada.

Caso tivesse êxito no objetivo de ficar entre os oito melhores clubes da competição, o Sport acumularia uma premiação de pouco mais de R$ 14 milhões. Neste ano, a Copa do Brasil vai pagar mais de R$ 100 milhões para o clube campeão.

Com a eliminação em Cuiabá, o Rubro-negro receberá da CBF 'apenas' R$ 1.543.500,00 pela participação na primeira fase. Uma frustração e tanto para quem investiu R$ 57 milhões em reforços, no maior investimento feito em contratações na história do clube.

