A- A+

Sport Técnico do Sport evita desculpas em vexame na Copa do Brasil: "fomos incompetentes" Treinador minimiza pressão sobre seu cargo e promete trabalho para recolocar Leão nos trilhos

Após a precoce eliminação para o Operário VG-MT, na primeira fase da Copa do Brasil, o técnico Pepa foi direto ao comentar a atuação do Sport em Cuiabá. O treinador afirmou que a equipe foi "incompetente" e reconheceu que o grupo não atravessa boa fase nesta etapa da temporada.

O Leão foi eliminado nos pênaltis, por 4x2, depois de ficar no empate sem gols no tempo regulamentar, no Dutrinha.

"A responsabilidade era toda nossa. Temos que assumir, fomos incompetentes dentro de campo. Tínhamos que fazer mais e melhor e vamos fazer mais e melhor. Por muito que custe essa fase ruim que estamos passando, principalmente nestes jogos, não demos a resposta que deveríamos ter dado", pontuou o treinador, antes de lembrar das derrotas nos clássicos.

"Temos que reconhecer que não estamos sendo competentes nos momentos chaves e seguirmos em frente, por mais duro que seja. No domingo temos que dar a resposta sabendo que há uma ferida aberta. Cabe a nós fechá-la, seguir em frente, trabalhar e perceber que quem não compete 100% está sujeito a passar por este tipo de coisa", relatou Pepa.

Questionado se sente seu cargo ameaçado, Pepa enfatizou que sente a eliminação, mas deixou claro que o foco está em trabalhar para recolocar o Sport nos trilhos dos bons resultados. No domingo (2), o Leão encara o Decisão, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final do Pernambucano.

"É uma eliminação que nos custa muito, até em termos financeiros para o clube. Mas não tenho tempo para pensar numa situação dessas (demissão). Temos tempo para refletir, pensar no que temos que fazer bem, nos fechar e trabalhar. É ter a humildade de reconhecer que não estamos no melhor momento", falou.

Veja também