FUTEBOL Sport: titular na lateral esquerda, Samuel Souza comemora estreia com vitória na Copinha Leão venceu o Atlético Linense por 2x1 no estado de São Paulo, na última sexta-feira (2)

Destaque do Sport na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-esquerdo titular, comemorou a boa estreia na competição. O Leão venceu o Atlético Linense por 2x1 nessa sexta-feira (2), e iniciou a caminhada no torneio com o pé direito.

O jogo aconteceu no Estádio Manoel Ferreira, no município de Bálsamo/SP. Seguro defensivamente e participativo no apoio ao ataque, o atleta teve um papel essencial na vitória rubro-negra.

Após a partida, Samuel ressaltou a importância do resultado e da entrega coletiva do grupo, destacando o foco nos próximos desafios da Copinha.

“Muito feliz pela estreia com vitória e pela entrega de todo o grupo. O primeiro passo foi dado, agora é trabalhar e focar nos próximos jogos para conquistar a classificação, que é o mais importante”, afirmou.

Titular da lateral esquerda, Samuel Souza segue como peça fundamental no esquema da equipe do Sport, demonstrando maturidade, intensidade e comprometimento nesta que é uma das principais competições de base do futebol brasileiro.

