Campeonato Brasileiro De virada, Sport perde para Corinthians e segue sem vencer no Brasileirão Resultado mantém o Leão na lanterna da Série A, com apenas um ponto

Cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Este é o Sport até o momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o Leão foi a São Paulo, onde visitou o Corinthians, na Neo Química Arena, pela quinta rodada, e mais uma vez voltará para o Recife sem pontos na bagegem. Apesar de sair na frente, o Rubro-negro viu Memphis Depay brilhar e garantir a vitória alvinegra, por 2x1.

O resultado mantém o time do pressionado Pepa na lanterna, com um ponto. Já o clube paulista chegou aos sete pontos, saltando para o 7º lugar, mas podendo ser ultrapassado no complemento da rodada.

O jogo

Quando saiu a escalação do Sport com a ausência de Lucas Lima na formação titular, os torcedores rubro-negros questionaram a escolha de Pepa por Carlos Alberto. Se a ideia do treinador era ganhar em vigor físico, a modificação não fez tanto efeito.

Não é exagero afirmar que com 20 minutos de bola rolando, o Corinthians poderia estar vencendo por um placar elástico. Ora pela direita ora pela esquerda, os donos da casa empilhavam chances. Depay e Yuri Alberto, cada um duas vezes, e Romero, parando na trave, ficaram muito perto de balançar as redes.

Sentindo a pressão adversária, o Sport sequer conseguia ultrapassar o meio de campo e suportava o ímpeto alvinegro como podia. A primeira investida leonina aconteceu apenas aos 28 minutos. O lance, aliás, serviu para acordar o time dirigido por Pepa. Du Queiroz rolou a bola para trás e Sérgio Oliveira bateu bonito, colocado, com perigo ao gol de Matheus Donelli.

Já marcando presença no ataque com mais frequência, o Leão voltou a assustar aos 36 minutos. Carlos Alberto carregou a bola na entrada da área e abriu para Barletta. Com liberdade, o camisa 30 finalizou com efeito, mas a bola acertou a trave adversária. Oito minutos depois, o Sport acabou sendo premiado. Após boa bola trabalhada no campo ofensivo, Hereda cruzou para a área. Infiltrando no meio dos defensores, Sérgio Oliveira mandou um voleio para fazer 1x0.

Virada alvinegra

Na volta do intervalo, independente da estratégia escolhida por Pepa para controlar o resultado, tudo foi por água abaixo com apenas dez segundos. Romero cruzou da direita para Memphis Depay. O camisa 10 dominou girando e tocou na saída de Caíque França para igualar o marcador.

Com o tento sofrido, não demorou para Pepa acionar Lucas Lima e Gonçalo Paciência nas vagas de Chrystian Barletta e Arthur Sousa, respectivamente. As alterações não impediram o Corinthians de seguir aumentando a pressão.

Aliás, empurrado pela torcida, foi a equipe da casa que voltou a mexer no placar. E novamente com o atacante holandês. Após tabela com Léo Maná, Memphis chutou rasteiro e contou com desvio de João Silva para virar o jogo.

De forma instantânea ao gol corintiano, Pepa optou por acionar Titi Ortiz e Lenny Lobato. Na primeira participação do meia-atacante argentino, ele colocou Donelli para trabalhar. Logo em seguida, Paciência mandou para fora, ao aproveitar vacilo da zaga alvinegra.

Referência ofensiva, o centroavante português passou a ser a maior preocupação da zaga adversária. O português ainda foi responsável pelas duas únicas chances até o fim da partida. Primeiro, após boa jogada de Lenny Lobato, o camisa 7 tentou, mas Anglieri afastou de cabeça. Aos 39, Du Queiroz fez o cruzamento e o atacante cabeceou para fora.

Ficha do jogo

Corinthians 2

Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Rayan), André Carrillo (Alex Santana) e Breno Bidon (Maycon); Romero (Dieguinho), Memphis Depay e Yuri Alberto. Auxiliar técnico: Orlando Ribeiro.

Sport 1

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortiz); Carlos Alberto (Lenny Lobato), Chrystian Barletta (Lucas Lima) e Arthur Sousa (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Local: Neo Química Arena (São Paulo/SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Sérgio Oliveira, aos 44' do 1T (SPT); Memphis Depay, ao 1' e aos 15' do 2T (COR)

Cartões amarelos: Félix Torres, Breno Bidon, Matheus Donelli (COR); Caíque França, Rivera (SPT)

