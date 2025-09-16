A- A+

Futebol Buscando 1ª vitória em casa, Sport tem retrospecto positivo contra Corinthians no Recife Na era dos pontos corridos, equipes se enfrentaram em dez oportunidades na capital pernambucana

Sem vencer em casa há mais de seis meses, o Sport segue em ritmo de preparação para mais uma partida válida pelo Brasileirão. No domingo (21), às 17h30, o Leão vai receber o Corinthians, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada. Um adversário que tem dado alegrias aos rubro-negros no recorte recente do confronto. Ao menos em solo pernambucano.

Nas dez ocasiões que recebeu o Alvinegro na condição de mandante, na era dos pontos corridos, o Sport levou a melhor em seis, ficou no empate duas vezes e saiu derrotado em duas oportunidades. Um aproveitamento de 66,6%.

Nos últimos quatro embates, inclusive, o Leão venceu três e empatou um. A última vitória corintiana aconteceu em 2016, por 2x0, pela quarta rodada. Dois anos antes, o Corinthians goleou os donos da casa, por 4x1, pela sétima rodada.

Além dos bons números acumulados nos encontros a partir de 2007, foi diante do adversário deste final de semana que o Sport celebrou seu último grande título nacional. Em meio aos embates pelo Brasileiro, o Rubro-negro derrotou o clube paulista, em 2008, na decisão da Copa do Brasil, por 2x0.

Jejum

Na lanterna da Série A, com 11 pontos, o Sport não sabe o que é vencer na condição de mandante desde março. Em 8 de março, o Rubro-negro venceu o Santa Cruz, por 2x0, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. De lá para cá, são 14 jogos de jejum.

Entre partidas sob o comando de Pepa, António Oliveira e Daniel Paulista, o Leão perdeu para Altos, Retrô, Palmeiras, RB Bragantino, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, e ficou no empate com Fortaleza, Internacional, Ceará, Santos, Bahia e São Paulo. Apesar do revés para a Fênix, foi campeão do Estadual nos pênaltis. Já perante o Vozão, diante do resultado de igualdade, pela Copa do Nordeste, acabara sendo eliminado nas penalidades.

Além do Corinthians, o Sport ainda terá oito partidas pela frente, em casa, nesta Série A. O Leão encara Fluminense, Ceará, Mirassol, Juventude, Atlético-MG, Vitória, Grêmio e Flamengo. Este último, entretanto, adiado pela 12ª rodada e sem data prevista.

Confira últimos jogos entre Sport e Corinthians, no Recife, pelo Brasileiro

Sport 2x1 Corinthians (2007)

Sport 2x0 Corinthians (2009)

Sport 1x1 Corinthians (2012)

Sport 1x4 Corinthians (2014)

Sport 2x0 Corinthians (2015)

Sport 0x2 Corinthians (2016)

Sport 1x0 Corinthians (2017)

Sport 1x1 Corinthians (2018)

Sport 1x0 Corinthians (2020)

Sport 1x0 Corinthians (2021)

