A- A+

Sport Em dia de decisão na Copa do Brasil, Renan relembra bom momento em disputa de pênaltis O jogo de ida entre Sport e Coritiba terminou empatado em 3 a 3; novo empate leva a decisão para as penalidades

O Sport joga nesta quarta-feira (26), às 19h, a partida de volta contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes terminou empatado em 3 a 3, por isso, em caso de um novo empate a classificação será decidida nos pênaltis. Passando por altos e baixos com a torcida desde o início da temporada, o goleiro Renan pode viver uma noite decisiva, na Ilha do Retiro.

"Mais um grande jogo. A expectativa é de ter a Ilha lotada, com a aquela energia de sempre. Isso contagia todo jogador e faz realmente a diferença. Estou muito feliz com o meu momento e do time. Em situações decisivas, a gente está respondendo muito bem", disse Renan em entrevista à assessoria do clube.

A torcida rubro-negra ficou na bronca com o goleiro no jogo de ida contra o Retrô, pela final do Estadual. O arqueiro foi defendido publicamente pelo técnico Enderson Moreira e respondeu com uma boa atuação no jogo que definiu o 43° título estadual do Leão.

Por um longo período o Sport teve Magrão no gol, uma referência em defesas de pênaltis. Renan não passou por um grande teste com a camisa leonina nesse quesito. Só teve uma penalidade até o momento, no jogo de ida contra o Coritba, e Alef Manga superou o goleiro.

De acordo com o perfil especializado em estatísticas Sofascore do Leão, do twitter, Renan defendeu quatro cobranças de pênaltis na carreira, de 43 penalidade batidas.

Em disputa de pênaltis, o goleiro teve destaque na semifinal do Campeonato Carioca de 2015, contra o Fluminense, quando defendeu duas cobranças e ainda marcou um gol.

"Depois de todos os jogadores baterem, tive a oportunidade de cobrar o último pênalti e converter. Nesses períodos decisivos a gente puxa na memória esses momentos bons. Eu espero que não vá para os pênaltis, que a gente consiga se classificar no tempo normal", relembrou Renan.

Dia do goleiro

26 de abril é considerado o Dia do Goleiro, em homenagem a data de aniversário do goleiro Manga, ídolo do Sport. O Leão lembrou dele e de Magrão nas redes sociais.

De tão grande sua história, a data de seu aniversário foi eternizada como o Dia do Goleiro: parabéns, Manga!



Que honra poder dizer que você foi prata da nossa casa. Gigante! pic.twitter.com/ebY9CvzQa2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2023

"Este #DiaDoGoleiro é momento de parabenizar também para o Maior da História. Dono de números recordes, títulos marcantes e uma carreira vitoriosa. Parabéns, Magrão!", publicou o Sport.

Veja também

COPA DO BRASIL Sport aciona SDS e FPF para a liberação de instrumentos musicais