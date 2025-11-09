A- A+

Futebol Sport corre risco de ser rebaixado matematicamente diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco Confronto acontece neste sábado (15), às 18h30

O Sport inicia a semana que poderá selar seu destino: o rebaixamento à Série B de 2026. No último sábado (08), a derrota por 4x2 para o Atlético-MG, em plena Ilha do Retiro, foi a 19ª na competição, ou seja, um turno inteiro de derrotas.

Mesmo com mais um doloroso revés, os resultados de Vitória e Santos, empate em 0x0 contra o Botafogo e derrota para o Flamengo por 3x2, respectivamente, impediram o descenso do Leão nesta rodada, ao menos matematicamente.

Cenário

Contudo, tudo pode chegar ao fim neste sábado (15), a partir das 18h30, na Arena de Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O já polêmico duelo contra o Flamengo, devido a venda da operação do jogo por R$ 3 milhões, é de vida ou morte. Qualquer resultado que não seja o de vitória rebaixará o time pernambucano.

Atualmente, o Sport tem 17 pontos, restando mais seis rodadas. Dessa forma, a pontuação máxima que o time rubro-negro pode atingir são 35 pontos, mesma quantia que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, já possui.

Mesmo que vença o Flamengo, o descenso ainda poderia vir no sábado, caso o Santos (33 pontos) vença o Palmeiras, em clássico atrasado da 13ª rodada, na Vila Belmiro, às 21h.

O duelo promete ser mais um capítulo da rivalidade entre os times que reivindicam o título brasileiro de 1987. Já que o Flamengo, que completa 130 anos na data do jogo, também enxerga o duelo como importante na briga pelo título que vem sendo disputada ponto a ponto contra o Palmeiras.

Outro tempero para a partida deve ser a grande presença de torcedores do clube carioca na Arena de Pernambuco. Todo o setor norte do estádio (superior e inferior) está reservado para o clube visitante.

Sentimento

Treinador interino do Sport, César Lucena, compreende que o momento é delicado, pede desculpas para torcida, mas garante que lutará para que o clube termine o campeonato da maneira mais digna possível.

“O que posso fazer é pedir desculpas ao torcedor e falar que vamos trabalhar, nos dedicar para vencer o mais rápido possível. Não está fácil, isso tem me machucado bastante porque tenho uma história no clube, mas vamos trabalhar com honra esse restante da competição”, começou.

“O sentimento é de dor. Trabalhar no Sport e ver o clube nessa situação é muito difícil. Peço desculpa ao torcedor e prometo dedicação até o fim”, completou César.

Questionado sobre a possibilidade de utilizar mais atletas da base nas rodadas finais, especialmente diante da iminência do rebaixamento, César Lucena afirmou que o tema será discutido internamente.

“Vamos conversar. Se for preciso, colocaremos sim os meninos para jogar”, afirmou, sem detalhar nomes ou posições.

