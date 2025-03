A- A+

Copa do Nordeste Sport vence CRB e se classifica de forma antecipada ao mata-mata da Copa do Nordeste Vitória nesta quarta-feira (5) levou o Leão para o topo da tabela no Grupo A

Se a Quarta-Feira de Cinzas é melancólica pelo fim do Carnaval, a do torcedor do Sport encerrou com motivos para celebrar. Em confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o Rubro-negro derrotou o CRB, por 2x1, na Ilha do Retiro, e saltou para a primeira colocação do Grupo A, se classificando de forma antecipada à próxima fase.

Os gols de Lenny Lobato e Sérgio Oliveira levaram o Leão para os 12 pontos, um a mais que o Vitória, que tropeçou no Altos, no Barradão. O Galo da Pajuçara, por sua vez, permanece na quarta posição, com seis pontos.

Lá e cá. Assim foi o primeiro tempo na casa rubro-negra. Depois de um início de muito estudo entre as equipes, logo Sport e CRB passaram a alternar boas chances para ambos os lados. Em transição rápida, Lobato recebeu de Hyoran e bateu fraco para defesa de Matheus Albino, na primeira chegada leonina, aos oito.

Apostando nos contra-ataques, o Galo da Pajuçara respondeu com sua principal arma ofensiva. Léo Pereira aproveitou falha de Chico e disparou pela esquerda. Após titubear, o camisa 38 bateu de esquerda e acertou o travessão de Caíque França.

Aos 28 minutos, o Sport usou da a estratégia do adversário para sair na frente. Caíque França acionou Gustavo Maia, que avançou e tocou para Sérgio Oliveira. Com um leve toque, o português deixou Lobato na boa para fazer 1x0.

Quatro minutos mais tarde, porém, o CRB chegou ao empate. Léo Pereira cruzou da esquerda e Anselmo Ramon se jogou para deixar tudo igual.

Sem se abater com o golpe sofrido, o Sport manteve a postura e voltou a ficar na frente, aos 37. Em jogada individual pela direita, Matheus Alexandre ganhou na corrida de Matheus Ribeiro e cruzou na medida para Sérgio Oliveira, de cabeça, recolocar o Leão em vantagem.

Com a vitória parcial construída, o Sport voltou para o segundo tempo com uma postura mais conservadora, no intuito de não se expor. Mesmo assim, foi o responsável por criar a primeira boa oportunidade, mas Lenny Lobato parou em grande defesa de Albino.

Tentando o empate, o CRB sofria para criar. Nas melhores investidas, Léo Pereira finalizou por cima da meta de Caíque França. Depois, na melhor chance da etapa complementar, Anselmo Ramon viu sua tentativa tirar tinta da trave direita.

Ficha do jogo

Sport 2

Caíque França; Matheus Alexandre (Di Placido), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira (Fabricio Domínguez) e Hyoran (Lucas Lima); Lenny Lobato (Carlos Alberto), Gustavo Maia e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

CRB 1

Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Hayner), Luís Segovia, Miranda e Willian Bahia; Nathan Melo, Erick Varão (Lucas Kallyel) e Danielzinho (Gegê); Thiaguinho, Léo Pereira (David da Hora) (Vinícius Barata) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora (RN) e Debora Rayane Fernandes Martins (RN)

Gols: Lenny Lobato, aos 28', e Sérgio Oliveira, aos 37' do 1T (SPT); Anselmo Ramon, aos 32' do 1T (CRB)

Cartões amarelos: Chico, João Silva (SPT); Nathan Melo, Hayner (CRB)

Público: 8.432 torcedores

Renda: R$ 217.420,00

