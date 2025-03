A- A+

Sport De olho na liderança, Sport recebe o CRB pela Copa do Nordeste; veja escalações e onde assistir Atual vice-líder com nove pontos, Sport pode ultrapassar o líder Vitória, com 10, e assumir a ponta do Grupo A do Nordestão

O Carnaval acabou, mas esta Quarta-feira de Cinzas (5) ainda pode ser de festa para o Sport. O Rubro-negro terá pela frente o CRB, na Ilha do Retiro, às 21h30, pela Copa do Nordeste. Em caso de triunfo e tropeço do atual líder Vitória-BA, o Leão pode chegar a 12 pontos, assumir a liderança do Grupo A da competição e prolongar a folia entre os torcedores por mais alguns dias.





E o Rubro-negro segue embalado para o confronto. Após ser eliminado nos pênaltis pelo Operário VG, na semana passada, pela Copa do Brasil, o Sport deu uma resposta para o torcedor e venceu o Decisão pelo Campeonato Pernambucano, garantindo presença nas semifinais do torneio.

O duelo desta noite é mais um da maratona de jogos do Sport neste início do ano. Desde que começou a jogar na atual temporada, no dia 11 de janeiro, o Rubro-negro vem jogando em todo meio e final de semana.

“O tempo de descanso é curto, a gente jogou no domingo, já tem jogo na quarta e tem jogo dois, três dias depois. A gente sabe que não é recuperação ideal se tratando de parte física, ainda mais no começo de temporada, onde está todo mundo buscando o seu condicionamento físico ideal, mas a gente sabe que o calendário seria um pouco mais apertado esse ano”, disse o goleiro Caíque França.

Apesar da sequência de partidas, o arqueiro do Leão ressaltou o foco e a importância de vencer o CRB.

“A gente sabe da qualidade do adversário, que é um clássico regional, então, a gente vai preparado, com força máxima sempre. Sabemos da importância da vitória dentro da busca da primeira colocação do nosso grupo, dos nossos objetivos da temporada. A gente sabe o quanto é importante alcançar a melhor classificação possível na Copa do Nordeste para as vantagens no mata-mata”, afirmou o atleta.

Para o duelo, o técnico Pepa deve contar com os retornos de Lucas Lima, que estava afastado por lesão, e Zé Lucas, que estava à disposição da seleção brasileira sub-17.

Retrospecto positivo

Sport e CRB já se enfrentaram em 28 oportunidades. O Rubro-negro leva vantagem no histórico com 11 vitórias contra oito do Galo. Nove partidas terminaram empatadas.

Dentro de casa, o saldo é ainda mais animador para o Sport. Em 11 partidas, o Leão venceu oito, empatou uma e perdeu duas vezes.

O rubro-negro não perde para o CRB dentro de casa desde 2022. Na ocasião, o Leão foi derrotado por 1 a 0, em partida válida pela Série B.

Como chega o CRB

O CRB, no entanto, promete impor dificuldades ao Sport. O Galo vem em uma boa sequência de oito jogos sem derrota na temporada.

A esperança de gols dos alagoanos está depositada na dupla de ataque. Gegê e Anselmo Ramón já somam cinco gols cada, na temporada, e devem dar trabalho para a defesa do Sport.

A equipe é treinada por um velho conhecido do torcedor rubro-negro: Umberto Louzer. O técnico já comandou a equipe do Sport em 2021, quando venceu apenas seis partidas em 22 jogos.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Di Plácido, Antônio Carlos, João Silva e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Carlos Alberto e Pablo. Técnico: Pepa

CRB: Matheus Albino; Hayner, Luís Segovia, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Lucas Kallyel (Nathan Melo), Danielzinho (Vinícius Barata)e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora (RN) e Debora Rayane Fernandes Martins (RN)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view)

Veja também