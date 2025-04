Sport: Cria da base, Chico celebra seu quarto título pernambucano: "esse clube tem meu coração"

A- A+

O Sport conquistou, nesta quarta-feira (02), o seu 45º título do Campeonato Pernambucano. Dessa história, o zagueiro Chico, cria da base rubro-negra, já pôde contribuir em quatro conquistas. E dessa vez, ainda mais, já que o defensor fez o gol do Leão, na derrota por 2x1, e ainda converteu sua cobrança na disputa de pênaltis.

Improvisado na lateral-esquerda, por conta das ausências de Igor Cariús e Dalbert, lesionados, Chico assumiu a responsabilidade pelo lado esquerdo. Fazendo um jogo muito correto, o defensor aproveitou uma bola aos 25 do primeiro tempo e abriu o placar. "Fui coroado com um gol na final, muito importante para mim, para minha carreira e vai ficar marcado na história", revelou.



Formado nas divisões de base do clube, hoje o atleta é um dos líderes do elenco e um dos mais identificados. “São quatro títulos que eu sou muito grato por ter, estou feliz demais, esse clube é especial, tem meu coração, estou aqui desde pequeno. Como eu falei, sempre que estiver dentro de campo vou dar minha vida para o clube saia como vencedor", comentou após o título.





