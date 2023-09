A- A+

Decepção Diante do Criciúma, Sport sofre empate no final e chega a cinco jogos sem vencer na Série B O Leão chegou a ficar três vezes à frente do placar, mas falhas individuais prejudicaram a equipe

Em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, neste sábado (9), o Sport empatou contra o Criciúma em 3 a 3 e chegou a cinco jogos sem vencer na Série B. O Rubro-negro vencia até os 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o terceiro gol dos visistantes. Com o resultado desta 27° rodada, o Leão alcançou os 47 pontos e voltou à segunda posição de forma provisória, enquanto o Tigre caiu para a sexta colocação com 45 pontos.

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (15), contra o ABC fora de casa. O Criciúma joga no sábado (16) diante do Mirassol.

Apesar dos vários desfalques, principalmente na zaga, Enderson não mudou o esquema tático. Em relação ao último jogo contra o Botafogo-SP foram quatro mudanças. Eduardo, Chico, Renzo e Fabinho ganharam as vagas no time titular. Regularizados nesta semana, Nathan e Edison Negueba ficaram no banco de reservas.

O Jogo

Diferente dos últimos jogos, em que o Sport estava sofrendo com gols nos primeiros minutos, o Leão entrou mais ligado contra o Criciúma. O confronto direto pela vaga no G4 começou equilibrado e com poucas chances para os dois lados. Sem seus zagueiros titulares, os donos da casa tiveram dificuldades na saída de bola.

Aos poucos o Sport passou a ocupar mais a zona de ataque e encurralar o Criciúma. A pressão deu resultado aos 16 minutos quando o placar saiu do zero. Felipe aproveitou o rebote de uma bola na área e fez o passe para Eduardo, na ponta direita. O lateral cruzou com precisão na cabeça de Peglow, que concluiu no canto esquerdo e fez seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O Criciúma teve algumas chegadas após o gol do Sport e a defesa rubro-negra estava interceptando as finalizações. Até que, aos 25 minutos, o zagueiro Renzo se precipitou e derrubou Rômulo dentro da área num contra-ataque dos visitantes.

O árbitro Flávio Rodrigues não marcou o pênalti num primeiro momento, mas após revisão no VAR ele assinalou a penalidade máxima. Foram cinco minutos de paralisação. Na cobrança, Eder deslocou o goleiro Dênis para igualar o marcador na primeira etapa.

Não deu tempo de lamentar. Dois minutos depois de sofrer o empate, Jorginho voltou a colocar o Leão à frente da partida. Felipinho bateu o lateral direto na área, Labandeira desviou e ela sobrou livre para o camisa dez empurrar para as redes.

Segundo tempo

O Sport voltou para o segundo tempo num ritmo cadenciado com o intuito de segurar o placar. Aos 11 minutos o Leão pediu pênalti. Felipinho puxou um contra-ataque pelo lado esquerdo e cruzou para Fabinho. A cabeçada do volante foi travada na pequena área. O VAR revisou o lance, mas não chamou o árbitro para rever o toque de mão.

O Criciúma chegou ao empate na Ilha do Retiro. Aos 20 minutos, Alisson Maia fez um belo lançamento e o atacante Hygor, que tinha acabado de entrar, saiu livre, driblou Dênis e empurrou para o gol. O bandeira chegou a marcar impedimento, mas o VAR validou o lance após uma revisão de três minutos.

Gol relâmpago novamente. Um minuto depois de sofrer o gol, o Sport voltou a reagir no jogo. Felipinho fez ótima jogada pela esquerda e achou Love dentro da área. A bola do camisa nove foi salva dentro em cima da linha, mas no rebote Fabinho balançou as redes.

Quando o jogo se encaminhava para o final o Criciúma teve mais um pênalti. Dênis errou na saída de bola e afastou mal. O zagueiro Renzo novamente se precipitou e fez a segunda penalidade. De cavadinha, Eder fez o gol de empate aos 52 minutos.



