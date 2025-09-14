A- A+

Reclamação Sport critica arbitragem de Anderson Daronco em empate contra o Red Bull Bragantino Leão acredita que foi prejudicado com um pênalti não marcado e também questionou o lance que resultou no gol dos adversários

O Sport criticou a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo (14), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Por meio de nota oficial, o Leão afirmou que o juiz teve uma condução da arbitragem "tendenciosa" e que "interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo". A partida terminou empatada em 1 a 1.

O Leão reclama de um lance no final do primeiro tempo, em que o atacante Derik Lacerda se envolveu numa dividida com o volante Gabriel.

O Sport considera que era uma situação de pênalti, mas o árbitro não marcou, mesmo com "com as imagens evidenciando o toque".

Outro lance reclamado foi no gol do Bragantino. Aos 8 minutos da segunda etapa, Daronco assinalou um pênalti num possível toque de Léo Pereira em Lucas Barbosa.

"Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário", escreveu o Sport.

A equipe pernambucana ressaltou que vai procurar a CBF "a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo".

Confira a nota completa:

O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo.

No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário.

O Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a Confederação Brasileira de Futebol a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esse não voltem a comprometer a lisura das competições.

