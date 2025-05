A- A+

Retrospecto Em busca de reação no Brasileiro, Sport terá que reverter retrospecto negativo contra Cruzeiro Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro

A situação do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A é crítica. Em sete jogos disputados, o Leão conquistou apenas dois pontos e ocupa a lanterna da competição.

Buscando conquistar a primeira vitória para conseguir reagir no Brasileirão, o Sport terá o Cruzeiro como próximo adversário. O confronto, que acontece no domingo (11), no entanto, tem histórico de ser infeliz para os rubro-negros.

Em 41 jogos disputados entre as duas equipes, sendo 38 pela Série A, dois pela Série B e um pelo Torneio Heleno Nunes, os pernambucanos só venceram os mineiros em 10 oportunidades. Foram 21 derrotas e 10 empates na história do confronto.

Olhando por um passado mais recente, o retrospecto também não é dos mais animadores. Dos últimos 10 jogos disputados, o Leão venceu a Raposa apenas duas vezes, empatou três e perdeu cinco.

Recorte positivo e último confronto



Apesar do retrospecto geral não ser positivo, o torcedor rubro-negro pode manter um leve otimismo quando o duelo entre Sport e Cruzeiro é realizado no Recife.

Em 23 confrontos realizados na capital pernambucana, o Sport saiu vencedor em oito oportunidades, empatou em nove e perdeu em seis.

O último encontro entre as equipes, aliás, teve o Leão como vencedor. A partida foi válida pela Série B de 2022 e terminou em 3 a 1 para o Rubro-negro.

O zagueiro Chico, que ainda integra o elenco do Sport, Facundo Labandeira e Vágner Love marcaram para os pernambucanos, enquanto Bruno Rodrigues balançou as redes pelo lado do Cruzeiro.

