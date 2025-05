A- A+

Sport Com ingressos a partir de R$ 20, Sport inicia vendas para jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão Ação é alusiva ao aniversário de 120 anos do clube, comemorado em maio; mães e crianças terão acesso gratuito no setor Assento Especial

Vivendo um momento turbulento na temporada, o Sport aposta na força da torcida rubro-negra para conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

Em comemoração ao mês de aniversário de 120 anos do clube, o Leão lançou uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Cruzeiro, válido pela 8ª rodada da Série A. A partida será realizada neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro.

Os ingressos promocionais, com valor a partir de R$ 20, estarão disponíveis até as 16h do sábado (10), véspera do jogo. A ação também marca uma homenagem ao Dia das Mães, comemorado no dia do duelo. No setor Assento Especial, mulheres e crianças terão check-in liberado.

A venda dos bilhetes se inicia nesta terça (6), às 16h, para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Os ingressos podem ser comprados no site oficial do clube, clicando aqui

Na quarta (7), às 9h, o plano Rubro-Negro terá acesso às compras. Às 14h, será a vez dos sócios Leão, e duas horas depois, os membros do plano Leão de Todos poderão adquirir os bilhetes. O público geral poderá garantir seus ingressos a partir das 18h.

Crianças de até 7 anos e 11 meses não pagam ingresso, mediante apresentação de documentação no acesso à Ilha. No setor Assento Especial, a gratuidade se estende até 10 anos e 11 meses.

Confira os valores dos ingressos para Sport x Cruzeiro:

Promocional (até sábado às 16h)

Cadeiras Central: R$ 60

Assento Especial: Setor exclusivo para mulheres e crianças

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (exclusivo para sócios)

A partir das 16h do sábado (10)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: Setor exclusivo para mulheres e crianças

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 75

Arquibancada Sede: R$ 75

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: Setor exclusivo para mulheres e crianças

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 150

Arquibancada Sede: R$ 150

Ilha Lounge: R$ 170

Visitante: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Proprietário e Sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

