Campeonato Brasileiro Sport recebe Cruzeiro na estreia do técnico António Oliveira; veja onde assistir Válido pela 8ª rodada da Série A, o jogo será realizado às 16h, na Ilha do Retiro

Sob o comando do novo técnico António Oliveira, o Sport recebe o Cruzeiro, neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Brasileirão. Única equipe sem vencer no campeonato, o Leão amarga a lanterna, com apenas dois pontos, e precisa do resultado positivo para dar início a qualquer tipo de recuperação.

Cinco pontos separam os pernambucanos do primeiro time fora do Z4. A Raposa, por sua vez, vive fase contrária, e inicia a rodada em quarto lugar, com 13 pontos.

Com a saída de Pepa do comando do Sport, logo em seguida ao revés para o Fluminense no Maracanã, a diretoria do Sport chegou a um acordo com António Oliveira na última quinta, dia em que o português desembarcou no Recife, à noite. O anúncio oficial, porém, só aconteceu na sexta-feira.

Assim, apesar do pouco tempo de trabalho, o novo treinador foi regularizado e estará à beira do gramado no compromisso deste domingo.

À frente do time principal, António terá a missão de ajudar o Sport a conquistar o primeiro resultado positivo na Série A e encerrar um jejum de nove jogos sem triunfar na temporada.

Para o compromisso na Ilha do Retiro, o novo técnico terá que lidar com algumas baixas significativas visando a formação titular.

Atual capitão e principal mente pensante do elenco, o meia Lucas Lima está fora do confronto. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na partida passada. Além dele, o atacante Gonçalo Paciência está fora do confronto. O português trata uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito e só volta no próximo mês.

A boa notícia é o retorno do meio-campista Sérgio Oliveira. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador trabalhou com os companheiros ao longo da semana e deve ser o substituto de Lucas Lima na criação da equipe. O zagueiro Rafael Thyere, que ainda não entrou em campo na temporada, pode ser opção no banco de reservas, uma vez que estava na fase final de transição física.

Cruzeiro

Praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, após o empate com o Mushuc Runa, no meio da semana, o Cruzeiro chega para encarar o Sport em alta, ao menos no Campeonato Brasileiro. Além de figurar no grupo dos quatro primeiros, o time celeste acumula vitórias seguidas sobre Vasco e Flamengo, respectivamente.

Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim vai mandar a campo o que tem de melhor após usar uma equipe alternativa na Sul-Americana. A única ausência será o volante Lucas Romero, suspenso. Wallace deve ser o substituto.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Zé Lucas) e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Carlos Alberto (Rodrigo Atencio) e Pablo. Técnico: César Lucena.

Cruzeiro

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Wallace, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: Premiere.

