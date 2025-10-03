A- A+

Sport Sport tem problema na lateral direita para encarar Cruzeiro; Derik reforça ataque Leão não poderá contar com Matheus Alexandre, suspenso; Aderlan é dúvida

Se já não bastasse encarar o terceiro colocado do campeonato, o Sport terá que lidar com uma baixa importante diante do Cruzeiro, neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Advertido com o terceiro amarelo contra o Fluminense, Matheus Alexandre está fora do compromisso em Belo Horizonte.

O jogador havia atuado nove partidas seguidas pendurado, entre a 16ª e a 24ª rodada. Na rodada retrasada, contra o Fortaleza, passou o confronto no banco de reservas. De volta perante o Flu, foi advertido aos 17 minutos do segundo tempo.

Sem Matheus Alexandre, a escolha de Daniel Paulista para a lateral direita seria Aderlan. No entanto, o atleta apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda e está entregue ao departamento médico. O jogador, inclusive, sequer foi relacionado para o duelo com o Fluminense.

Diante da ausência de Matheus Alexandre e da dúvida em relação a Aderlan, o técnico Daniel Paulista chegou a comentar a situação para definir quem atua do lado direito defensivo. O treinador não descarta ter que improvisar o setor. Com isso, Igor Cariús seria a bola da vez.

"Infelizmente, houve um problema muscular com Aderlan, é uma incógnita e vamos ver como o estágio da situação vai avançar. O Matheus levou o terceiro cartão amarelo, então vamos aguardar os próximos dias. Vamos fazer de tudo para que o Aderlan esteja à disposição, para termos um atleta específico da posição e não precisarmos improvisar, caso ele não tenha condições de jogo", comentou.

Retorno

Em meio às dúvidas, Daniel Paulista ganhou um retorno importante para encarar a Raposa. Depois de cumprir suspensão automática, o atacante Derik Lacerda volta ao time titular neste final de semana. Ele é o vice-artilheiro da equipe na Série A, com três gols marcados.

Outro que pode ajudar o clube em Belo Horizonte é Sérgio Oliveira. O português está recuperado de contusão no tornozelo direito e tem trabalhado com o grupo desde o início desta semana. Caso seja relacionado, no entanto, o atleta de 33 anos deve iniciar a partida entre os reservas.

