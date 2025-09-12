A- A+

Futebol Sport apresenta projeto para novo CT da equipe profissional com investimento de R$ 22 milhões Futebol feminino e base vão ficar na estrutura atual do CT rubro-negro; nova estrutura é em frente ao Centro de Treinamento existente

O Sport apresentou, nesta sexta-feira (12), o projeto para a construção do novo Centro de Treinamento do clube. A obra tem um custo estimado em R$ 22 milhões e prazo para conclusão em novembro de 2026.

O anúncio aconteceu na sala de imprensa da Ilha do Retiro, com presença do presidente do Sport, Yuri Romão, do vice-presidente, Raphael Campos, e da arquiteta Célia Beatriz.

A ideia do clube é que o atual CT fique para o futebol feminino e categoria de base. O novo Centro de Treinamento ficará de forma exclusiva para o futebol profissional.

"Quem acompanha futebol, sabe da importância que é para um clube ter um Centro de Treinamento moderno. Ano passado, fizemos a aquisição de uma área junto ao atual CT, que, diga-se de passagem, já é um CT bom, mas que precisa crescer. A gente quer ter um Centro de Treinamento que possa cada vez mais atrair os jovens, principalmente da nossa região que é rica em valores humanos e sempre nos deu vários atletas", iniciou Yuri Romão.

"Essa gestão sempre buscou a reformulação física do clube. Essa é uma transformação que estamos dando um pontapé inicial. Eu diria que é um projeto ousado, que nos dará uma representatividade e visibilidade gigantesca não só para a região, mas para o Brasil todo. Será um motivo de orgulho para todo rubro-negro”, completou o presidente leonino.

Expansão do CT

O novo Centro de Treinamento do Sport vai ter uma área de 13,9 hectares, com 3.500 m² de área construída. O projeto prevê dois campos oficiais, um campo para treinamento de força e goleiros.

O hotel para os atletas terá 36 quartos, refeitório para 100 refeições simultâneas e outras áreas para o trabalho do staff profissional.

A diretoria rubro-negra também ressaltou as últimas reformas que foram feitas no atual CT, que vai ficar para o futebol feminino e categorias de base.

O espaço de 8,4 hectares teve melhorias na academia, refeitório, espaço de fisioterapia e barbearia.

Com a junção do CT atual com o projeto de expansão, o Leão da Ilha contará com uma área total de 23 hectares destinado ao futebol.

Andamento do processo

O Sport fez a aquisição do terreno em novembro do ano passado. Em 2025, o clube assinou a escritura e desenvolveu o projeto.

Agora, o Leão busca o licenciamento da expansão do CT. As obras devem iniciar entre setembro deste ano e março de 2026.

A obra vai ser dividida em fases. A primeira fase será composta pela construção do bloco administrativo e esportivo, além dos dois campos oficiais.

Essa fase tem previsão de estar entregue em novembro do próximo ano com um custo de aproximadamente R$ 16 milhões

O projeto teve desenvolvimento em parceria com a empresa ModuLight. A arquiteta Célia Beatriz detalhou que a ideia foi inspirada na recente expansão do CT do Santos.

“O projeto vai ser construído em módulos, cada módulo vai chegar pronto no local. É uma arquitetura diferente, sustentável com as paredes em LightWall. É uma obra rápida e prática”, disse Célia.

Projeto completo de expansão do CT do Sport

Terreno

Área total: 13,9 hectares

Área construída: 3.500m²

Infraestrutura

Hotel com 36 quartos;

Academia completo com 306,51m²;

2 campos oficiais;

1 campo para treinamento de força e goleiros;

Refeitório para mais de 100 refeições simultâneas;

Estacionamento para 100 vagas;

Sala de imprensa com rooftop;

Sala de convenções;

Escritórios para staff de futebol;

Centro de referência de saúde e perfomance;

Área de convivência,

Vestiário;

Lavanderia;

Psicologia;

Co-working para profissionais do clube.

