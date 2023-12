A- A+

Sport Sport dá início às melhorias no gramado da Ilha do Retiro nesta segunda-feira (4) Obras devem acontecer até abril de 2024 e clube estuda mandar jogos na Arena de Pernambuco

Enquanto a torcida aguarda o anúncio do próximo treinador e a chegada de novos jogadores, o Sport vai se mexendo em outras frentes fora das quatro linhas. Nesta segunda-feira (4), o clube dará início às melhorias na Ilha do Retiro. Em obra que deve acabar apenas em abril de 2024, a casa rubro-negra ganhará a troca do gramado, do solo argiloso, da drenagem e das instalações elétricas.

Diante da reforma, aliás, o clube negocia desde a última semana a utilização da Arena de Pernambuco. O presidente leonino, Yuri Romão, já havia declarado que o Sport não poderia atuar na Ilha do Retiro nos primeiros quatro meses da próxima temporada.

Durante o período, o Rubro-negro terá jogos do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. No Estadual, caso mande os compromissos em São Lourenço da Mata, terá que dividir o equipamento com o Retrô.

CT também recebe melhorias

Além da Ilha do Retiro, o CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, no Paulista, também ganhará uma repaginação. Segundo o Sport, a drenagem de um dos campos será modificada, e outros dois gramados receberá a inserção da mesma. Ainda de acordo com o clube, todos os campos terão suas irrigações automatizadas.

