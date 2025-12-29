A- A+

Sport Sport dá start na pré-temporada com apenas 12 jogadores; confira lista Em coletiva concedida nesta segunda (29), executivo de futebol afirmou que clube deve iniciar Estadual com o sub-20

De volta aos trabalhos nesta segunda-feira (29) para dar início à pré-temporada, o Sport teve que lidar com uma situação ao menos incomum. Em meio à reformulação em todo clube, o Leão se reapresentou com apenas 12 jogadores no CT José de Andrade Médicis. A lista com os nomes foi divulgada no período da tarde.

Apresentado nesta segunda, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues falou sobre a situação. Diante das limitações financeiras, o clube deve divulgar em breve uma extensa lista de nomes que não ficarão para 2026. Outras peças como Gustavo Maia e Felipinho, que estão emprestadas, são aguardados no início de janeiro.

"Sabe quantos atletas se apresentaram aqui hoje? Doze. Mas isso não é porque outros não vão se apresentas. Estamos no dia 29, Gustavo Maia e Felipinho, por exemplo, estavam comigo no Criciúma. O contrato lá é até 31 deste mês, então não podem se apresentar aqui, assim como outros", explicou o dirigente.

De acordo com o Sport, os jogadores que se apresentaram ao técnico Roger Silva foram os goleiros Adriano e Caíque França, o zagueiro Ramon Menezes, o lateral-direito Matheus Alexandre, os volantes Adriel, Lucas André, Luciano, Pedro Martins e Zé Lucas, além dos atacantes Chrystian Barletta, Dieguinho e Zé Roberto.

Com poucos nomes à disposição, Ítalo Rodrigues ainda afirmou que a tendência é que o Rubro-negro inicie o Estadual com o time sub-20. O Leão estreia no dia 10 de janeiro, perante o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

"Como falei, se apresentaram 12 atletas. É impossível o Sport fazer o primeiro jogo no dia 10, impossível. Não tem time, vamos ser sinceros. Então precisa, sim, do sub-20. Não é uma opção", salientou.

"Eu gostaria de começar com um time forte. Não que o nosso sub-20 não seja forte, acredito, sim, que ele vai ser competitivo. Se o sub-20 vai fazer um, dois, três ou qautro jogos, só o tempo vai dizer", prosseguiu Ítalo.

Atividades no primeiro dia

Segundo o clube, neste primeiro dia, além de conversarem com membros da diretoria e do staff, os atletas realizaram avaliações físicas, explicadas pelo novo coordenador de saúde e performance, Luiz Fitipaldi.

“Um primeiro dia voltado para avaliação dos atletas que se reapresentaram, em um contexto correlacionado ao entendimento de como cada um está. Tivemos vários tipos de estações, como odontológica, podologia, nutrição, por exemplo”, falou ao site oficial.

Ainda segundo Fitipaldi, as avaliações realizadas têm como foco o planejamento a ser conduzido nos próximos dias. “Vamos pegar os dados de cada atleta de forma individual e fazer um trabalho de monitoramento. Isso servirá como parâmetro para o direcionamento que daremos à preparação física”, concluiu.

