Sport: Daniel Paulista exalta evolução em derrota, mas pede atenção nos detalhes

A- A+

O Sport teve a sensação de estar mais próximo de um bom resultado, mas acabou amargando mais uma derrota na Série A, dessa vez por 1x0 para o Botafogo, neste domingo (20), em plena Ilha do Retiro.

Apesar do placar adverso, o treinador Daniel Paulista enxergou evolução na equipe, principalmente com os reforços que estrearam, mas reforçou que o time segue em processo de amadurecimento.

"Enfrentamos uma das melhores equipes do país, fizemos uma boa partida contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, quando fomos melhores, na etapa final eles melhoraram, mas mesmo assim foi muito bem disputado", iniciou.

Ataque

Recém-contratados, os atacantes Derik, Ignacio Ramírez e Matheusinho fizeram seus primeiros minutos com a camisa do Sport e contribuíram com o time. Apesar de um volume melhor, o treinador leonino citou o que o time ainda precisa melhorar no ataque.

“Teve alternâncias de momento e oportunidades, claro que continuamos pecando, apesar de ter tido uma melhora no setor ofensivo, na questão de produção e efetividade na finalização de jogadas, mas é algo que precisamos continuar trabalhando para evoluir", disse.

Apesar da grande doação em campo, Derik não conseguiu marcar com o Sport diante do Botafogo - Foto: Paulo Paiva/Sport

À frente há apenas três jogos, Daniel ainda ressaltou que o time ainda tem margem de crescimento, principalmente quando recondicionar fisicamente jogadores e que o entrosamento esteja mais fino entre as peças.

“O nosso trabalho de três jogos está carregando um peso do que aconteceu anteriormente. Temos que ter serenidade para avaliar a partida, ver uma evolução que a equipe apresentou, mesmo com vários jogadores novos com sua primeira oportunidade, falta de entrosamento, até de ritmo de jogo de alguns".

Ajustes

Mesmo com a melhor produção no ataque, o descuido defensivo, nos últimos instantes do jogo, fez ruir todo o desempenho e luta da equipe em campo. Daniel apresentou essa necessidade também.



"Lamento não ter conquistado a primeira vitória, jogamos para isso. Não só o poder ofensivo, mas temos que treinar outras situações, para que não aconteça um lance no último minuto, onde tivemos a oportunidade da vitória, e na sequência levamos o gol", pontuou.

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (23), em Salvador, contra o Vitória, no Barradão. A bola rola a partir das 19h30, mas o Leão da Ilha não irá completo: suspenso, Matheus Alexandre abre vaga na lateral-direita; emprestado pela equipe baiana, Gabriel será substituído por Caíque França por questões contratuais do goleiro.



Veja também