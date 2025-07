A- A+

Futebol Sport: Daniel Paulista indica mais mudanças no time e projeta estreias contra o Botafogo Treinador deve ter à disposição os atacantes Matheusinho, Ignacio e Derik

O Sport segue com dificuldades para reagir na temporada. Mesmo com o segundo jogo do treinador Daniel Paulista, o Leão continuou mostrando deficiências e perdeu mais uma vez, dessa vez por 2x0 para o Juventude, em mais uma rodada da Série A, nesta segunda-feira (14).

Buscando reverter o momento, o comandante rubro-negro não deixou dúvidas que planeja promover mais mudanças na equipe leonina, ainda procurando a primeira vitória na competição.

“Vamos buscar mudanças, porque para tentar encontrar resultados diferentes, situações precisam ser alteradas e vamos trabalhar nosso foco em cima da partida do Botafogo", o Leão volta a campo no próximo domingo (20), na Ilha, às 17h30.

No confronto contra o Juventude, o treinador revelou que esperava um confronto disputado, mas que os gols rápidos e, efetivos, do adversário minaram toda a estratégia. Ainda assim, Daniel Paulista citou algumas melhoras da equipe.

“Não vai ser do dia para noite que vamos resolver nossos problemas, em algumas situações conseguimos evoluir, em termos de organização ofensiva, uma equipe mais compacta. É claro que reconhecemos que temos várias situações que precisam ser melhoradas, como no momento de definição defensiva, foram poucas oportunidades, mas que tiveram êxito", discursou.



Próximo desafio

Já projetando o próximo duelo, contra o Botafogo, o treinador espera que suas novas contrações já estejam à disposição. O comandante ressaltou a importância de ter mais opções, principalmente ofensiva.

“Estamos priorizando atletas que já estejam num ritmo de competição, claro que não vamos conseguir com todos, é uma dificuldade muito grande para se contratar, nosso momento é um dificultador, mas fizemos três opções pelo ataque (Matheusinho, Derik e Ignacio), que acredito que contra o Botafogo já estejam à disposição, vamos aguardar a evolução e continuamos atuante no mercado", disse.

