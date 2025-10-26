Dom, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo25/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport: Daniel Paulista revela já ter tomado decisão sobre o seu futuro no clube em 2026

Técnico do Leão não garantiu permanência no time para a próxima temporada, mas pretende conversar com a diretoria ainda essa semana

Reportar Erro
Daniel Paulista, técnico do SportDaniel Paulista, técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Em coletiva de imprensa concedida após a derrota do Sport para o Mirassol, o técnico Daniel Paulista foi sincero ao falar sobre a sua permanência no comando técnico do Leão para a próxima temporada.  

O treinador destacou que já tem uma decisão tomada para a sua carreira durante o ano de 2026, mas não revelou qual.

"Esses dias passei refletindo muito por tudo que tem acontecido, com minha própria carreira como profissional e ao clube, e eu tenho uma decisão tomada em relação a 2026", iniciou.

De acordo com o técnico, uma conversa com a diretoria rubro-negra deve acontecer antes que ele divulgue quais serão os seus próximos passos publicamente.

"Hoje não vou expor isso para vocês [imprensa], mas amanhã talvez eu exponha isso para a diretoria para mostrar meu ponto de vista em relação à continuidade para 2026. Vou fazer isso primeiro para depois externar publicamente", disse.

Mesmo com o futuro incerto, o comandante afirmou que pretende cumprir o seu contrato, que é válido até o final de 2025.

"Eu tenho contrato até o final do ano e está sendo cumprido. Vamos continuar trabalhando da melhor maneira sempre lutando para o Sport encontrar resultados diferentes."

Leia também

• Sport perde para o Mirassol na Ilha do Retiro e cair para Série B é só uma questão de tempo

• Sport x Mirassol: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo de leões

• Sport: com lesão no joelho, Victor Hugo passará por cirurgia e para por nove meses

Injustiça
Sobre a partida contra o Mirassol, Daniel afirmou acreditar que o lance da expulsão de Matheusinho foi determinante para o resultado negativo deste sábado (25) na Ilha do Retiro.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, o jogador rubro-negro cometeu falta em Neto Moura e levou inicialmente um cartão amarelo pela infração.

No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisão, que mudou para vermelho e deixou o Leão da Ilha com um jogador a menos.

"Até então eu enxergava o Sport bem no jogo, já tinha criado duas situações pelo menos para marcar e sair à frente do marcador", comenta.

Para o treinador, a decisão do juiz interferiu diretamente no jogo.

"Mais uma vez, a gente tem que pontuar a a dificuldade que hoje o futebol brasileiro passa de de interferência externa, atrapalha o a parte interna. Foi, na minha visão, um lance involuntário", completou o técnico Daniel Paulista.

Com o resultado, o Leão segue com apenas 17 pontos somados em 29 jogos disputados no Brasileirão. O próximo será contra o Flamengo no sábado (1), às 21h, no Maracanã.

Ao todo, o Sport acumula duas vitórias, 11 empates e 16 derrotas no torneio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter