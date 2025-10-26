Sport: Daniel Paulista revela já ter tomado decisão sobre o seu futuro no clube em 2026

A- A+

Em coletiva de imprensa concedida após a derrota do Sport para o Mirassol, o técnico Daniel Paulista foi sincero ao falar sobre a sua permanência no comando técnico do Leão para a próxima temporada.



O treinador destacou que já tem uma decisão tomada para a sua carreira durante o ano de 2026, mas não revelou qual.



"Esses dias passei refletindo muito por tudo que tem acontecido, com minha própria carreira como profissional e ao clube, e eu tenho uma decisão tomada em relação a 2026", iniciou.



De acordo com o técnico, uma conversa com a diretoria rubro-negra deve acontecer antes que ele divulgue quais serão os seus próximos passos publicamente.

"Hoje não vou expor isso para vocês [imprensa], mas amanhã talvez eu exponha isso para a diretoria para mostrar meu ponto de vista em relação à continuidade para 2026. Vou fazer isso primeiro para depois externar publicamente", disse.



Mesmo com o futuro incerto, o comandante afirmou que pretende cumprir o seu contrato, que é válido até o final de 2025.



"Eu tenho contrato até o final do ano e está sendo cumprido. Vamos continuar trabalhando da melhor maneira sempre lutando para o Sport encontrar resultados diferentes."

Injustiça

Sobre a partida contra o Mirassol, Daniel afirmou acreditar que o lance da expulsão de Matheusinho foi determinante para o resultado negativo deste sábado (25) na Ilha do Retiro.



Aos 24 minutos do primeiro tempo, o jogador rubro-negro cometeu falta em Neto Moura e levou inicialmente um cartão amarelo pela infração.



No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisão, que mudou para vermelho e deixou o Leão da Ilha com um jogador a menos.



"Até então eu enxergava o Sport bem no jogo, já tinha criado duas situações pelo menos para marcar e sair à frente do marcador", comenta.



Para o treinador, a decisão do juiz interferiu diretamente no jogo.



"Mais uma vez, a gente tem que pontuar a a dificuldade que hoje o futebol brasileiro passa de de interferência externa, atrapalha o a parte interna. Foi, na minha visão, um lance involuntário", completou o técnico Daniel Paulista.



Com o resultado, o Leão segue com apenas 17 pontos somados em 29 jogos disputados no Brasileirão. O próximo será contra o Flamengo no sábado (1), às 21h, no Maracanã.



Ao todo, o Sport acumula duas vitórias, 11 empates e 16 derrotas no torneio.

