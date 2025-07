A- A+

Série A Sport: Daniel Paulista vê resultado justo contra o Vitória e mira jogo com o Santos O técnico do Leão acredita que a equipe está se aproximando do primeiro triunfo no Brasileirão

O Sport arrancou um ponto importante com o empate fora de casa contra o Vitória, no Barradão. Apesar de não ser o resultado ideal para o Leão da Ilha, que segue na lanterna da Série A do Brasileiro, o quarto ponto conquistado na noite dessa quarta-feira (23) foi motivo de elogios para o técnico Daniel Paulista, em coletiva de imprensa concedida em Salvador.

“O Sport fez mais um jogo bom nesse caminho que nós estamos à frente da equipe. Não merecíamos, na minha visão, sair daqui derrotados”, afirmou o treinador rubronegro.

Daniel acredita que o empate foi um resultado justo e que cada time teve momentos distintos de dominância ao longo dos mais de 90 minutos de partida.

“Foi um jogo bem jogado pelas duas equipes. Acho que houve alternâncias de equipes melhores dentro da partida. Em alguns momentos, o Vitória teve o controle; daqui a pouco, o Sport melhorou, o Vitória cresceu, daqui a pouco o Sport voltou a ser dominante”.

Daniel Paulista comemorou bastante o segundo gol de empate do Sport contra o Vitória nesta quarta-feira (23). Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

“Oportunidades foram criadas pelos dois lados, mas acho que o resultado final fez jus ao que as duas equipes produziram dentro de campo. Foi um jogo bem aberto, de duas equipes que buscaram o resultado”, disse o treinador.

O treinador também enxergou uma evolução do Sport nos últimos jogos e disse acreditar que conquistará o tão esperado triunfo na Série A em breve, com ajustes e trabalhando para diminuir os erros.

“Temos que correr atrás dessa primeira vitória. Acho que nós estamos nos aproximando dela, pela forma como a equipe tem jogado, pela agressividade que a equipe tem tido. Claro que os ajustes precisam acontecer, porque acabamos levando gols em momentos onde nós estamos melhores na partida e acabamos errando.”

Ele ainda ressaltou que os atletas estão atravessando a fase díficil de maneira satisfatória apesar das fortes críticas da torcida rubro-negra.

“Não é fácil, porque a pressão é muito grande de todos os lados, da torcida, do nosso dia a dia. Internamente, também há uma cobrança nossa, porque entendemos que temos condições e capacidade para sermos melhores a cada treino, a cada jogo. Mas os atletas, na minha visão, têm se portado muito bem.”

O Leão agora entra de cabeça no duelo contra o Santos, que será neste sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro. O Peixe está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 14 pontos e vem de derrota por 2 a 1 contra o Internacional. Chance para o Sport buscar a primeira vitória e esboçar uma reação no Brasileirão.



