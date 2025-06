A- A+

Sport Relembre desempenho do Sport com Daniel Paulista em outros Brasileiros Esta é a quarta vez que o treinador assume o Leão; a terceira na briga contra a queda

Com apresentação marcada para esta quarta-feira (11), no fim da manhã, o técnico Daniel Paulista vai desembarcar na Ilha do Retiro com a missão de livrar o Sport da queda no Campeonato Brasileiro da Série A. Algo comum na trajetória do treinador nas duas primeiras passagens no comando da equipe rubro-negra, em 2016 e 2017. Ele ainda treinou o clube em 2020.

Na primeira oportunidade como técnico de futebol, Daniel assumiu o Sport na 31ª rodada do Brasileirão 2016. Na ocasião, o Leão era o 16º colocado com 34 pontos, apenas um ponto acima do Internacional, que abria a zona de descenso. Sob o comando do treinador, o Rubro-negro venceu Vitória, Ponte Preta, Grêmio e Figueirense, além de perder para Palmeiras, Cruzeiro e Athletico-PR, e ficar no empate com o América-MG.

Com 54,1% de aproveitamento, Daniel Paulista ajudou a equipe da Ilha do Retiro a encerrar a competição em 14º lugar, com 47 pontos. Tal campanha fez o Sport manter o treinador para a temporada seguinte. Entretanto, após um começo de 2017 irregular, clube e técnico chegaram a um acordo para que Daniel voltasse para a função de auxiliar.

Em outubro, porém, o treinador mais uma vez foi acionado para fazer a função de 'bombeiro' e ajudar o clube na reta final da Série A daquele ano. Desta vez, encontrou o Sport na 15ª posição, com 35 pontos. A pontuação era a mesma de Ponte Preta e Avaí, que figuravam dentro do Z-4. Diferente do ano anterior, Daniel conseguiu um aproveitamento de 41,6% nos oito jogos finais.

Nas cinco primeiras partidas, viu o Sport perder para Coritiba, Botafogo, Atlético-GO e Palmeiras, e ficar no empate com a Chapecoense. Com apenas um ponto de 15 possíveis, o Leão chegou às três últimas partidas em 18º. A redenção, no entanto, veio nos três jogos finais, quando o clube leonino bateu Bahia, Fluminense e Corinthians, e encerrou o campeonato com 45 pontos, na mesma posição da chegada do treinador.

Na última passagem, em 2020, o desempenho de Daniel durante a Série A daquele ano foi interrompido nas primeiras rodadas da competição. Depois de desembarcar na Ilha para substituir Guto Ferreira durante o Pernambucano, o treinador se manteve no cargo até a 5ª rodada do Brasileiro.

No recorte, estreou na competição com vitória sobre o Ceará, empatou com o Atlético-GO, e somou derrotas para Vasco, no Rio, e Santos e São Paulo, em sequência, no Recife. Os reveses para os paulistas em casa, aliás, foram determinantes para a saída do clube.

Prestes a iniciar um novo desafio no Sport, agora Daniel Paulista encontra o clube afundado na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, e ainda sem vencer no campeonato. A partir desta sexta-feira (13), o treinador dá início aos trabalhos à frente do plantel, e terá um mês para elevar o ânimo da equipe. No dia 13 de julho, o Leão visita o Juventude, pela 13ª rodada.

