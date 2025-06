A- A+

Sport Elenco do Sport se reapresenta com "página em branco" sob comando de Daniel Paulista Após recesso de 11 dias, grupo rubro-negro inicia os trabalhos com o novo treinador

De técnico novo e com expectativa renovada, o elenco do Sport se reapresenta na tarde desta sexta-feira (13), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para dar início à intertemporada visando a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Após 11 dias de recesso, o grupo rubro-negro terá um mês de trabalhos para se adaptar e entender as ideias de Daniel Paulista, apresentado de forma oficial como novo comandante do time na última quarta-feira (11).

Em sua quarta passagem pela Ilha do Retiro como treinador, Daniel Paulista assume o Sport em situação crítica na tabela. Ainda sem triunfar no campeonato, o Leão é o lanterna, com três pontos conquistados após 11 partidas disputadas. Prestes a ter o primeiro contato com o elenco, o técnico enfatiza que o momento é de "recomeço" para o clube na luta contra um novo rebaixamento.



"Um recomeço, uma nova história que vai ser construída daqui para frente. O que aconteceu para trás, eu não tenho controle, eu não estava aqui. Então, assim, eu tenho que olhar para frente daquilo que a gente pode desenvolver. Desenvolver coisas diferentes do que vinham acontecendo, para que a gente também possa colher resultados diferentes do que estão acontecendo, para buscarmos as vitórias que acredito muito que vão acontecer para frente", pontuou Daniel.

Falando em "página em branco", o técnico leonino salientou que durante o período de trabalho até o retorno do Brasileiro, todos os jogadores do plantel serão vistos em pé de igualdade pela comissão técnica. Inclusive, o lateral-direito Matheus Alexandre, que havia sido afastado pela diretoria para procurar um novo clube. O atleta teve a situação comentada por Daniel Paulista.

"Neste momento é uma página em branco para todos os atletas. Todos, independente se houve investimento, se não houve investimento, mas se for um ativo do clube e está com contrato com o clube, todos vão ser respeitados, todos vão ser trabalhados da mesma forma, e dentro dos treinamentos vão ganhar a sua condição de jogo ou não", iniciou.

"O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo do clube, vai estar trabalhando como qualquer outro atleta na busca do seu espaço. Como todos os outros ele será avaliado diariamente, será estimulado, será trabalhado para que possa evoluir", prosseguiu.

Além de depositar confiança no atleta que custou R$ 9 milhões aos cofres rubro-negros, Daniel Paulista também terá a missão de recuperar peças consideradas importantes pelo torcedor.

Casos do zagueiro João Silva, do volante Fabricio Domínguez, do meia-atacante Rodrigo Atencio e do atacante Gonçalo Paciência, que seja por queda de produção ou lesões, perderam espaço antes da parada para a Copa do Mundo de clubes da Fifa.

O zagueiro Rafael Thyere, por sua vez, sequer entrou em campo em 2025. Recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco, o defensor chegou a ser relacionado para os três últimos jogos do Brasileirão, mas foi preservado por António Oliveira. Considerado um dos líderes do elenco, a expectativa é que com Daniel Paulista o camisa 15 seja titular na sequência do campeonato.

