Sport: Daniel admite frustração pela eliminação, mas ressalta desempenho da equipe em sua estreia

O retorno de Daniel Paulista ao comando técnico do Sport não foi da forma que a torcida esperava. A derrota nos pênaltis para o Ceará nessa quarta-feira (9), colocou mais um capítulo negativo no retrospecto recente do Leão que não vence desde o dia 22 de março.

Após o duelo diante do Vozão, Daniel Paulista admitiu a frustração por estar fora das semifinais do Nordestão, mas ressaltou o desempenho da equipe na sua estreia.

"Acho que neste momento há uma mistura de sentimento pelo que foi o jogo. Um aspecto é acreditar que poderíamos ter classificado, jogamos e queríamos isso. Mas, infelizmente, nosso adversário foi melhor nas penalidades e mereceu acabar com a classificação", iniciou o treinador.

"Mas eu também tenho que avaliar o que nós apresentamos como coletivo. Estamos, dentro dos trabalhos, tentando equilibrar a equipe o mais rápido possível. Não é fácil, mas eu particularmente gostei de muita coisa do jogo. Claro que há margem para evolução, em todos os setores, mas eu gostei do que foi apresentado principalmente no primeiro tempo", completou Daniel Paulista que admitiu, também, uma queda de desempenho na segunda etapa.

Sem tempo para se lamentar, Daniel afirmou que o Sport precisa voltar suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Lanterna da competição com apenas três pontos em 11 jogos disputados, o Rubro-negro encara o Juventude, na segunda-feira (14).

"A frustração pela classificação está na nossa cabeça, mas somos profissionais. Ninguém está vivendo isso pela primeira vez. Amanhã é um novo dia e agora o foco precisa ser no Juventude pela retomada do Campeonato Brasileiro”, concluiu.



